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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Окупант-ампутант погрожує помститися: "Хохол, который у меня ноги отобрал, я на твоем FPV у тебя в жопе летать буду. Черт ты #баный!!!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант-ампутант погрожує помститися оператору українського дрона, що "затрьохсотив" його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин записав відео із погрозами, сидячи в інвалідному возику перед дзеркалом, ймовірно, у фоє якогось лікувального закладу.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

армія рф (18085) госпіталізація (189) інвалідність (279) дрони (5044)


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Топ коментарі
+19
Такий кумедний
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03.07.2025 15:21 Відповісти
+18
Паперть твоя доля, швайнехунд.
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03.07.2025 15:23 Відповісти
+16
Дуже поганий сигнал, в тому переході де ти будеш жебракувати
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03.07.2025 15:23 Відповісти
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Такий кумедний
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03.07.2025 15:21 Відповісти
добре ,що хоч ніхто з людей не пострадав
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03.07.2025 15:25 Відповісти
Не тільки ноги повідривало, а ще й пердак підгорів, чи то зовсів розірвало. Побажаємо мирної землі над головою
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03.07.2025 15:26 Відповісти
Не лякай їжака голою сракою.
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03.07.2025 15:57 Відповісти
Паперть твоя доля, швайнехунд.
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03.07.2025 15:23 Відповісти
Дуже поганий сигнал, в тому переході де ти будеш жебракувати
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03.07.2025 15:23 Відповісти
Кацапу мало. Хоче мабудь ще руки залишити в Україні.
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03.07.2025 15:23 Відповісти
Хай радіє, що руки цілі... Буде чим "флакушку" з "боярою", в аптеці брать, і до рота підносить... І штани розстібать в туалеті... Декому, й такого "щастя" немає - поміч потрібна...
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03.07.2025 15:47 Відповісти
Скоро в переході буде сидіти, напів самовр
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03.07.2025 15:23 Відповісти
Дуже страшно
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03.07.2025 15:23 Відповісти
біосміття
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03.07.2025 15:25 Відповісти
Через місяць після виписки безногий кацап зіп'ється та здохне, як більшість із них.
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03.07.2025 15:26 Відповісти
Типовий кацап. 100% жартів про жопи та пісюни
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03.07.2025 15:26 Відповісти
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03.07.2025 15:28 Відповісти
ХА ХА ХА ОБЕЗЬЯННИК С БЕЛЫМ МЯСОМ ПОРАШИСТОК!!!)))
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03.07.2025 15:31 Відповісти
На вас, кацапов, не угодишь. Шо опять не так? Подстрижены ровно, покрашены красиво. Цвет экологический.
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03.07.2025 15:28 Відповісти
Всєм баяцца
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03.07.2025 15:28 Відповісти
Ага, ще дожене і копняка під дупу як зарядить.
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03.07.2025 15:36 Відповісти
Заяц, ты меня слышишь?!
Слышу, слышу!!🤡🥳😂🤪😆🤣
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03.07.2025 15:28 Відповісти
Поїде скоро на дурку!
Не може нормальна людина розмовляти з телефоном...
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03.07.2025 15:29 Відповісти
Ага в марвел к железному человеку он тебе супер крсло с костюмом и ВУАЛЯ ДЫБИЛ!!!
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03.07.2025 15:30 Відповісти
Напевно випрошує, щоб у ньоґо ще руки і язіка забрали.
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03.07.2025 15:31 Відповісти
Це біосміття може лише тільки на жопі рівно сидіти в інвалідному візку
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03.07.2025 15:34 Відповісти
Не погрожуй українському оператору FPV, сидячи в інвалідці без ніг десь на парашє.
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03.07.2025 15:34 Відповісти
Вид тварини - кацап типовий. В рашиста завжди винен не той хто відправив його на війну, а той, хто відбив ноги, законно захищаючи свою землю і себе.
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03.07.2025 15:34 Відповісти
Не кіпішуй! - другі відростуть
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03.07.2025 15:36 Відповісти
приезжай верхом на путине
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03.07.2025 15:37 Відповісти
обрубок кацапский недобитый!
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03.07.2025 15:37 Відповісти
Падаль, готуйся до параолімпійських ігор за участі *********, північної кореї, еритреї та ще кількох іпонутих країн, якщо не забухаєш. А ні, забухаєш.
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03.07.2025 15:37 Відповісти
Тянет в чью-то жопу их постоянно
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03.07.2025 15:39 Відповісти
вони там живуть..
глист не знає нічого іншого..
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03.07.2025 16:09 Відповісти
смішна тваринка, мав би дякувати, що живий
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03.07.2025 15:41 Відповісти
За такий текст коло церкви не подадуть. Пора вже вчити "людідобриєпамагітє".
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03.07.2025 15:42 Відповісти
через пару років помре від цирозу.
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03.07.2025 15:42 Відповісти
Путин щось казав про ногу руского салдата, а тут відразу дві.
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03.07.2025 15:43 Відповісти
Де ступила нога руського, там її і відірвуть.
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03.07.2025 16:03 Відповісти
Приходь знову, Ванюша, ще й голову тут залишиш дурну.
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03.07.2025 15:43 Відповісти
пєтушится в безсільной злобе
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03.07.2025 15:44 Відповісти
Недоопрацювання у дпрнрврда. Чого йух не відірвало?
Яой. Таке кумедне кацпське бидло = бронекопитне. Айболіт пришиє ніжеи, та киздуй кабздону в діжку.
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03.07.2025 15:44 Відповісти
що цікаво, ці мавпи досі не усвідомлюють свого
місця
З відірваними ногами? всі, хто бажає,
будуть у нього в усіх дірках літати.
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03.07.2025 15:49 Відповісти
Шкода ,ця мавпа так нічого і не зрозуміла,він йому подарував життя,і як говорив відомий гангстер ,що пуля яка потрапила навіть в п'яту точку ,багато ,що міняє в голові,але це стосувалось людей,а то мавпи.
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03.07.2025 15:51 Відповісти
Нехай п'є ту "ягу" в помаранчевій баночці, яка у нього лежить
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03.07.2025 15:53 Відповісти
Дура нагуляна хоч би ноги знайшла, бо одна тут, інша десь там...
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03.07.2025 15:56 Відповісти
Помститися воно хоче дурнувате.....До нього мабуть ще не дійшло, шо все його майбутне нікчемне життя пройде у глибокій російській жопі. В ній і здохне не вилазячі....
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03.07.2025 15:57 Відповісти
🤣 шавка какЦапська, не пижся, а то ще обісрешся. А от твоя матрьона буде вдячна, коли твій корнішон не підниметься, буде ****** і анусом на два обрубки присідать.
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03.07.2025 15:58 Відповісти
Печалька. Это видимо от безсилия. А главное - до него так и не дошло, что виновен в его культяпках. Он всё ещё считает, что виноват дроновод и Украина. Хотя в чужую страну направило его его же государство. Сделало военным преступником его же государство. Печалька.
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03.07.2025 16:00 Відповісти
Возьмут его в плен, надо будет и руки у него отчекрыжить. Настоящий русский самовар - тренд последних лет.
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03.07.2025 16:03 Відповісти
ноги його вже не буде на українській землі..
а це добре..
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03.07.2025 16:06 Відповісти
ТИ ЯКЩО ЗМОЖЕШ ЗРОБИТЬ ТРИ РЕЧІ ДОГНАТЬ ЗАВАЛИТЬ І ОТСОСАТЬ.
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03.07.2025 16:12 Відповісти
 
 