Окупант-ампутант погрожує помститися: "Хохол, который у меня ноги отобрал, я на твоем FPV у тебя в жопе летать буду. Черт ты #баный!!!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант-ампутант погрожує помститися оператору українського дрона, що "затрьохсотив" його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин записав відео із погрозами, сидячи в інвалідному возику перед дзеркалом, ймовірно, у фоє якогось лікувального закладу.

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