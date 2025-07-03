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Окупант-ампутант погрожує помститися: "Хохол, который у меня ноги отобрал, я на твоем FPV у тебя в жопе летать буду. Черт ты #баный!!!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант-ампутант погрожує помститися оператору українського дрона, що "затрьохсотив" його.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин записав відео із погрозами, сидячи в інвалідному возику перед дзеркалом, ймовірно, у фоє якогось лікувального закладу.
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Топ коментарі
+19 nevs nevs
показати весь коментар03.07.2025 15:21 Відповісти Посилання
+18 MausMike
показати весь коментар03.07.2025 15:23 Відповісти Посилання
+16 Oleksii Magas
показати весь коментар03.07.2025 15:23 Відповісти Посилання
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Слышу, слышу!!🤡🥳😂🤪😆🤣
Не може нормальна людина розмовляти з телефоном...
глист не знає нічого іншого..
Яой. Таке кумедне кацпське бидло = бронекопитне. Айболіт пришиє ніжеи, та киздуй кабздону в діжку.
місця
З відірваними ногами? всі, хто бажає,
будуть у нього в усіх дірках літати.
а це добре..