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Новости Видео Дроны против оккупантов
8 923 65

Оккупант-ампутант угрожает отомстить: "Хохол, который у меня ноги отобрал, я на твоем FPV у тебя в жопе летать буду. Черт ты #баный!!!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант-ампутант угрожает отомстить оператору украинского дрона, "затрехсотившему" его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин записал видео с угрозами, сидя в инвалидной коляске перед зеркалом, вероятно, в фойе какого-то лечебного учреждения.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Калич-подразделение армии РФ готовят к отправке на боевое задание: "Категория "Д" - отправляют всех: без рук, без ног, на костылях, слепых инвалидов, бл#дь". ВИДЕО

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армия РФ (19934) госпитализация (236) инвалидность (177) дроны (4235)


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Топ комментарии
+36
Паперть твоя доля, швайнехунд.
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03.07.2025 15:23 Ответить
+33
Такий кумедний
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03.07.2025 15:21 Ответить
+32
Дуже поганий сигнал, в тому переході де ти будеш жебракувати
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03.07.2025 15:23 Ответить
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Такий кумедний
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03.07.2025 15:21 Ответить
добре ,що хоч ніхто з людей не пострадав
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03.07.2025 15:25 Ответить
Не тільки ноги повідривало, а ще й пердак підгорів, чи то зовсів розірвало. Побажаємо мирної землі над головою
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03.07.2025 15:26 Ответить
Не лякай їжака голою сракою.
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03.07.2025 15:57 Ответить
Паперть твоя доля, швайнехунд.
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03.07.2025 15:23 Ответить
Дуже поганий сигнал, в тому переході де ти будеш жебракувати
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03.07.2025 15:23 Ответить
Кацапу мало. Хоче мабудь ще руки залишити в Україні.
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03.07.2025 15:23 Ответить
Хай радіє, що руки цілі... Буде чим "флакушку" з "боярою", в аптеці брать, і до рота підносить... І штани розстібать в туалеті... Декому, й такого "щастя" немає - поміч потрібна...
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03.07.2025 15:47 Ответить
Скоро в переході буде сидіти, напів самовр
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03.07.2025 15:23 Ответить
Дуже страшно
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03.07.2025 15:23 Ответить
біосміття
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03.07.2025 15:25 Ответить
Через місяць після виписки безногий кацап зіп'ється та здохне, як більшість із них.
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03.07.2025 15:26 Ответить
Типовий кацап. 100% жартів про жопи та пісюни
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03.07.2025 15:26 Ответить
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03.07.2025 15:28 Ответить
ХА ХА ХА ОБЕЗЬЯННИК С БЕЛЫМ МЯСОМ ПОРАШИСТОК!!!)))
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03.07.2025 15:31 Ответить
На вас, кацапов, не угодишь. Шо опять не так? Подстрижены ровно, покрашены красиво. Цвет экологический.
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03.07.2025 15:28 Ответить
Всєм баяцца
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03.07.2025 15:28 Ответить
Ага, ще дожене і копняка під дупу як зарядить.
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03.07.2025 15:36 Ответить
Заяц, ты меня слышишь?!
Слышу, слышу!!🤡🥳😂🤪😆🤣
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03.07.2025 15:28 Ответить
Поїде скоро на дурку!
Не може нормальна людина розмовляти з телефоном...
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03.07.2025 15:29 Ответить
Ага в марвел к железному человеку он тебе супер крсло с костюмом и ВУАЛЯ ДЫБИЛ!!!
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03.07.2025 15:30 Ответить
Напевно випрошує, щоб у ньоґо ще руки і язіка забрали.
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03.07.2025 15:31 Ответить
Це біосміття може лише тільки на жопі рівно сидіти в інвалідному візку
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03.07.2025 15:34 Ответить
Не погрожуй українському оператору FPV, сидячи в інвалідці без ніг десь на парашє.
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03.07.2025 15:34 Ответить
Вид тварини - кацап типовий. В рашиста завжди винен не той хто відправив його на війну, а той, хто відбив ноги, законно захищаючи свою землю і себе.
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03.07.2025 15:34 Ответить
Не кіпішуй! - другі відростуть
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03.07.2025 15:36 Ответить
приезжай верхом на путине
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03.07.2025 15:37 Ответить
обрубок кацапский недобитый!
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03.07.2025 15:37 Ответить
Падаль, готуйся до параолімпійських ігор за участі *********, північної кореї, еритреї та ще кількох іпонутих країн, якщо не забухаєш. А ні, забухаєш.
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03.07.2025 15:37 Ответить
Тянет в чью-то жопу их постоянно
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03.07.2025 15:39 Ответить
вони там живуть..
глист не знає нічого іншого..
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03.07.2025 16:09 Ответить
смішна тваринка, мав би дякувати, що живий
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03.07.2025 15:41 Ответить
За такий текст коло церкви не подадуть. Пора вже вчити "людідобриєпамагітє".
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03.07.2025 15:42 Ответить
через пару років помре від цирозу.
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03.07.2025 15:42 Ответить
Путин щось казав про ногу руского салдата, а тут відразу дві.
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03.07.2025 15:43 Ответить
Де ступила нога руського, там її і відірвуть.
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03.07.2025 16:03 Ответить
Приходь знову, Ванюша, ще й голову тут залишиш дурну.
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03.07.2025 15:43 Ответить
пєтушится в безсільной злобе
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03.07.2025 15:44 Ответить
Недоопрацювання у дпрнрврда. Чого йух не відірвало?
Яой. Таке кумедне кацпське бидло = бронекопитне. Айболіт пришиє ніжеи, та киздуй кабздону в діжку.
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03.07.2025 15:44 Ответить
що цікаво, ці мавпи досі не усвідомлюють свого
місця
З відірваними ногами? всі, хто бажає,
будуть у нього в усіх дірках літати.
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03.07.2025 15:49 Ответить
Шкода ,ця мавпа так нічого і не зрозуміла,він йому подарував життя,і як говорив відомий гангстер ,що пуля яка потрапила навіть в п'яту точку ,багато ,що міняє в голові,але це стосувалось людей,а то мавпи.
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03.07.2025 15:51 Ответить
Нехай п'є ту "ягу" в помаранчевій баночці, яка у нього лежить
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03.07.2025 15:53 Ответить
Дура нагуляна хоч би ноги знайшла, бо одна тут, інша десь там...
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03.07.2025 15:56 Ответить
Помститися воно хоче дурнувате.....До нього мабуть ще не дійшло, шо все його майбутне нікчемне життя пройде у глибокій російській жопі. В ній і здохне не вилазячі....
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03.07.2025 15:57 Ответить
🤣 шавка какЦапська, не пижся, а то ще обісрешся. А от твоя матрьона буде вдячна, коли твій корнішон не підниметься, буде ****** і анусом на два обрубки присідать.
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03.07.2025 15:58 Ответить
Печалька. Это видимо от безсилия. А главное - до него так и не дошло, что виновен в его культяпках. Он всё ещё считает, что виноват дроновод и Украина. Хотя в чужую страну направило его его же государство. Сделало военным преступником его же государство. Печалька.
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03.07.2025 16:00 Ответить
Возьмут его в плен, надо будет и руки у него отчекрыжить. Настоящий русский самовар - тренд последних лет.
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03.07.2025 16:03 Ответить
ноги його вже не буде на українській землі..
а це добре..
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03.07.2025 16:06 Ответить
ТИ ЯКЩО ЗМОЖЕШ ЗРОБИТЬ ТРИ РЕЧІ ДОГНАТЬ ЗАВАЛИТЬ І ОТСОСАТЬ.
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03.07.2025 16:12 Ответить
Жопа, касапе це все твоє нікчемне життя, де літати ти будеш хіба, що падаючи з милиць, а чорти тебе вже давно в пеклі чикають.
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03.07.2025 16:22 Ответить
Так одужуй і повертайся швидше до каліч-військ. Побратими того героя, який тебе обезножив, з радістю довершать розпочату ним справу. А якщо пощастить, то й він сам особисто оформить тобі квиток на концерт кобзона. Так шо, чертило _баноє, ти вже ходячий труп...
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03.07.2025 16:23 Ответить
Падме нєт, кругом врагі!
Нах*я мнє двє нагі?
Атрубі мне обє,
Обіван Кєнобі...
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03.07.2025 16:24 Ответить
Нагадав анагдот про Хотабича і ментів!
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03.07.2025 16:29 Ответить
нет ножек,нет шоколадки
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03.07.2025 16:34 Ответить
Цей ,,муромець" тепер на шнурівках зекономить.
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03.07.2025 16:41 Ответить
Скоро увидим битвы кацапов за место для попрошайничества.
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03.07.2025 16:54 Ответить
Оглянись вокруг - ты уже в жопе, дурнык. Оторвало ноги, а впечатление, что в голову попало.
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03.07.2025 16:54 Ответить
МАРЕСЬЕВ , я тебе даже назову его фамилию это путин у тебя культяпки отнял , так что дерзай !!!))) опудало !!!)))
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03.07.2025 16:56 Ответить
Як не мав розуму до поранення, так нічого й не здобув. Тваринка говорящщя.
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03.07.2025 17:04 Ответить
"Із-за дурної голови ногам лихо".
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03.07.2025 17:07 Ответить
Раньше это называлось угрозами дистрофика из тюремной клетки.
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03.07.2025 17:08 Ответить
походу еще от обезбола не отошел. Не понимает что его судьба - єто клянчить милостьіню на вокзале и сдохнуть от отравления паленой боярой
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03.07.2025 17:10 Ответить
"Будєш піздєть, ми тєбє і голову в масло засунєм." (С) Митець
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03.07.2025 17:16 Ответить
Виглядає що йому було мало!
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03.07.2025 17:16 Ответить
Можна було б послати його в "жопу",але він і так там уже "лєтаєт" поки що в мєчтах...
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03.07.2025 17:32 Ответить
 
 