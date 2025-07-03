Оккупант-ампутант угрожает отомстить: "Хохол, который у меня ноги отобрал, я на твоем FPV у тебя в жопе летать буду. Черт ты #баный!!!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант-ампутант угрожает отомстить оператору украинского дрона, "затрехсотившему" его.
Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин записал видео с угрозами, сидя в инвалидной коляске перед зеркалом, вероятно, в фойе какого-то лечебного учреждения.
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+36 MausMike
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+32 Oleksii Magas
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Слышу, слышу!!🤡🥳😂🤪😆🤣
Не може нормальна людина розмовляти з телефоном...
глист не знає нічого іншого..
Яой. Таке кумедне кацпське бидло = бронекопитне. Айболіт пришиє ніжеи, та киздуй кабздону в діжку.
місця
З відірваними ногами? всі, хто бажає,
будуть у нього в усіх дірках літати.
а це добре..
Нах*я мнє двє нагі?
Атрубі мне обє,
Обіван Кєнобі...