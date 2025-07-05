Військова колона окупантів згоріла у Липецькій області РФ. ВIДЕО

У Липецькій області РФ внаслідок ДТП згоріла колона техніки російських окупантів.

Про це повідомляє телеграм-канал Astra, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що дорожній інцидент стався на трасі М-4 під Єльцем. Причиною аварії стало зіткнення цивільної вантажівки з військовою колоною окупантів.

Внаслідок ДТП згоріли бронеавтомобілі "Ахмат", п'ять "УАЗів", а також фура. Загалом, окупанти втратили сім одиниць техніки.

Пишуть також про одного постраждалого.

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