Військова колона окупантів згоріла у Липецькій області РФ. ВIДЕО
У Липецькій області РФ внаслідок ДТП згоріла колона техніки російських окупантів.
Про це повідомляє телеграм-канал Astra, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що дорожній інцидент стався на трасі М-4 під Єльцем. Причиною аварії стало зіткнення цивільної вантажівки з військовою колоною окупантів.
Внаслідок ДТП згоріли бронеавтомобілі "Ахмат", п'ять "УАЗів", а також фура. Загалом, окупанти втратили сім одиниць техніки.
Пишуть також про одного постраждалого.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
discovery
показати весь коментар05.07.2025 01:31 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль