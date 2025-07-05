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Военная колонна оккупантов сгорела в Липецкой области РФ. ВИДЕО

В Липецкой области РФ в результате ДТП сгорела колонна техники российских оккупантов.

Об этом сообщает телеграм-канал Astra, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что дорожный инцидент произошел на трассе М-4 под Ельцем. Причиной аварии стало столкновение гражданского грузовика с военной колонной оккупантов.

В результате ДТП сгорели бронеавтомобили "Ахмат", пять "УАЗов", а также фура. В целом, оккупанты потеряли семь единиц техники.

Пишут также об одном пострадавшем.

Смотрите также: Уничтожена колонна армии РФ на Херсонщине: "Водилу жалко, въ#бали всех, не доехали до нас". ВИДЕО

Автор: 

ДТП (7700) пожар (5985) россия (96502) техника (1763)


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Топ комментарии
+11
Цивільну фуру треба нагородити. Гарно відпрацювала.
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05.07.2025 03:05 Ответить
+6
ну згоріла і згоріла, нічого поганого не бачю...
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05.07.2025 01:31 Ответить
+6
власна земля горить під ними
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05.07.2025 02:53 Ответить
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ну згоріла і згоріла, нічого поганого не бачю...
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05.07.2025 01:31 Ответить
власна земля горить під ними
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05.07.2025 02:53 Ответить
Цивільну фуру треба нагородити. Гарно відпрацювала.
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05.07.2025 03:05 Ответить
"Рукожопим" і наших диверсантів не треба - самі справляються...

- Пачиму в Рассии не строят качественные дароги? Одни ухабы и выбоины!...
- Мы руководствуемся исключительно заботой о жизни и здаровье населения... Если дароги будут ровными - вадители будут чаще превышать скорасть, и резко возрастёт каличество ДТП на дарогах...
Дорогу М-4, мабуть, кацапи побудували без врахування російських "реалій"...
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05.07.2025 05:02 Ответить
Бо ти дурний, не знаєш, що 'колона' - це такий термін для шляхової поліції. Якщо навіть дві машини їдуть за одним призначенням, то це в поліційних термінах 'колона', причому в колоні завжди є машина керуючого пересуванням колони.
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05.07.2025 08:49 Ответить
І ти, 'віталій' написав свою дурню, лише для того, щоб плюнути в 'пєтю', якому на цю твою дурню ..., бо він для ВСУ допомогу підвозить, а твого хазяїна зєрмака це корчить.
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05.07.2025 08:54 Ответить
пуля дура, штык молодец, а фура вообще страшное оружие...
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05.07.2025 06:17 Ответить
І знову фура, зверніть увагу! Фура стає зброєю краще за танк чи літак!
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05.07.2025 09:18 Ответить
"Фура ****** как страшное оружие" (А.Суворов)
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05.07.2025 09:20 Ответить
Колона, чи автомобіль, не зрозуміло.
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05.07.2025 07:43 Ответить
тут звідки дивитися,результат може відрізнятися у 100500 разів,але горить добре,мабуть недотушена сигарета дала жару,літо якесь прохолодне
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05.07.2025 08:24 Ответить
Цитую цю ж статтю, яку ви зараз коментуєте:
"Внаслідок ДТП згоріли бронеавтомобілі "Ахмат", п'ять "УАЗів", а також фура. Загалом, окупанти втратили сім одиниць техніки". Джерело: https://censor.net/ua/v3561662

Сім одиниць техніки - це колона, чи автомобіль?
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05.07.2025 09:21 Ответить
Маловато,але добре.
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05.07.2025 10:21 Ответить
Тему кількості порваних баянів не розкрито.
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05.07.2025 08:30 Ответить
думаю, кадирківці самі спалили техніку, щоб не їхати ближче до фронту
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05.07.2025 08:50 Ответить
за кожними військовими колонами на рашці
можуть слідувати фури - павутинки
непогана постійна спецоперація
росіяни ******* фури з підсанкційними товарами
підсадити ці фури , які нелегалізовані.
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05.07.2025 09:21 Ответить
це був наш автодрон Roadbaby
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05.07.2025 09:55 Ответить
це був наш автодрон Roadbaby
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05.07.2025 09:57 Ответить
 
 