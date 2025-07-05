Военная колонна оккупантов сгорела в Липецкой области РФ. ВИДЕО
В Липецкой области РФ в результате ДТП сгорела колонна техники российских оккупантов.
Об этом сообщает телеграм-канал Astra, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что дорожный инцидент произошел на трассе М-4 под Ельцем. Причиной аварии стало столкновение гражданского грузовика с военной колонной оккупантов.
В результате ДТП сгорели бронеавтомобили "Ахмат", пять "УАЗов", а также фура. В целом, оккупанты потеряли семь единиц техники.
Пишут также об одном пострадавшем.
Топ комментарии
+11 Александр Кудренко #438142
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+6 discovery
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+6 Наталия Гончар
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- Пачиму в Рассии не строят качественные дароги? Одни ухабы и выбоины!...
- Мы руководствуемся исключительно заботой о жизни и здаровье населения... Если дароги будут ровными - вадители будут чаще превышать скорасть, и резко возрастёт каличество ДТП на дарогах...
Дорогу М-4, мабуть, кацапи побудували без врахування російських "реалій"...
"Внаслідок ДТП згоріли бронеавтомобілі "Ахмат", п'ять "УАЗів", а також фура. Загалом, окупанти втратили сім одиниць техніки". Джерело: https://censor.net/ua/v3561662
Сім одиниць техніки - це колона, чи автомобіль?
можуть слідувати фури - павутинки
непогана постійна спецоперація
росіяни ******* фури з підсанкційними товарами
підсадити ці фури , які нелегалізовані.