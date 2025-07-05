Военная колонна оккупантов сгорела в Липецкой области РФ. ВИДЕО

В Липецкой области РФ в результате ДТП сгорела колонна техники российских оккупантов.

Об этом сообщает телеграм-канал Astra, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что дорожный инцидент произошел на трассе М-4 под Ельцем. Причиной аварии стало столкновение гражданского грузовика с военной колонной оккупантов.

В результате ДТП сгорели бронеавтомобили "Ахмат", пять "УАЗов", а также фура. В целом, оккупанты потеряли семь единиц техники.

Пишут также об одном пострадавшем.

Смотрите также: Уничтожена колонна армии РФ на Херсонщине: "Водилу жалко, въ#бали всех, не доехали до нас". ВИДЕО