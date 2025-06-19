Уничтожена колонна армии РФ на Херсонщине: "Водилу жалко, въ#бали всех, не доехали до нас". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает уничтоженную украинскими воинами колонну российской техники.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи видно по меньшей мере три единицы техники и пушка.
"Российские военнослужащие снимают на видео результаты успешной работы украинских защитников: колонну техники противника накрыли еще на подходе к позициям оккупантов в Херсонской области", - отмечает в комментарии автор публикации.
Внимание! Ненормативная лексика!
