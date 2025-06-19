РУС
18 162 30

Уничтожена колонна армии РФ на Херсонщине: "Водилу жалко, въ#бали всех, не доехали до нас". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает уничтоженную украинскими воинами колонну российской техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи видно по меньшей мере три единицы техники и пушка.

"Российские военнослужащие снимают на видео результаты успешной работы украинских защитников: колонну техники противника накрыли еще на подходе к позициям оккупантов в Херсонской области", - отмечает в комментарии автор публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пятеро оккупантов - "двести", трое - "триста": дроны морпехов 35-й бригады уничтожили багги с российскими штурмовиками. ВИДЕО

армия РФ (20657) уничтожение (7978) техника (1817) Херсонская область (5240)
Топ комментарии
+50
ПідАри це ви))і ваш головний вас і активізував))у вас же не стане клепки проти нього актвізуватися))
19.06.2025 13:40 Ответить
+42
Зате доїхали до кобзона і це радує.
19.06.2025 13:38 Ответить
+27
Файний москаль - мертвий москаль
19.06.2025 13:40 Ответить
Зате доїхали до кобзона і це радує.
19.06.2025 13:38 Ответить
добре хоч люди не пострадали
19.06.2025 14:13 Ответить
ПідАри це ви))і ваш головний вас і активізував))у вас же не стане клепки проти нього актвізуватися))
19.06.2025 13:40 Ответить
Файний москаль - мертвий москаль
19.06.2025 13:40 Ответить
Це ще гойда чи вже двіжуха?
19.06.2025 13:43 Ответить
Це вже гойджуха 😁
19.06.2025 14:39 Ответить
От жалка пацана.
19.06.2025 13:48 Ответить
А шо случілось
19.06.2025 13:49 Ответить
Мабуть "випімши" катався. 🤕
19.06.2025 14:03 Ответить
Кацапи кончені і тупі , як дупа бабуіна , ваше місце в пеклі ,
а не на українській землі , бо це наше , а не кацпське 😡
19.06.2025 13:49 Ответить
Чим вони гальмували, що покриття здерли?
19.06.2025 13:51 Ответить
Розірваними покришками...
показать весь комментарий
А мені зовсім не «жалко» воділу 👍 кобздон зачекався!
19.06.2025 13:52 Ответить
Ну ничего, ничего, они до вас не доехали а вы до них доедете...
19.06.2025 13:53 Ответить
Водилу жалко

Нє...
19.06.2025 13:56 Ответить
"Отлічно, пілот!" (с)
19.06.2025 14:01 Ответить
Да, ****** активизировались - уже на багги по дорогам шныряют!
19.06.2025 14:10 Ответить
ім'я ПІДАРИ вже зайняте російською армією, якийсь салага, не знає як ворог дражнить наших.
19.06.2025 14:17 Ответить
согласен с автором видео: "****** активизировались", один из них даже видео снимает.
19.06.2025 14:22 Ответить
Жалко у пчелки, *****.
19.06.2025 14:32 Ответить
Як же ж ви заїбали. Стільком людям та сімʼям занапастили життя. І не тільки нашим.
19.06.2025 14:47 Ответить
Підар один точно активізувався, той, що сидить поки що біля мавзолею з членіним. Поки ЗСУ вас їб@шать, він там у чемодан сере, бо так у ********* скрепно.
19.06.2025 14:58 Ответить
Не жалко
19.06.2025 15:22 Ответить
И не одна падла не задаст простой, логичный вопрос " а что я здесь, собственно, делаю, вдали от родных ******? Ну вот зачем оно мне надо было? А водиле зачем?"
19.06.2025 16:01 Ответить
А мне жалко

Что мало въ#бали
19.06.2025 16:19 Ответить
****** утилизировались.
19.06.2025 17:03 Ответить
Ні *** Не жалко воділу від слова "зовсім"!
19.06.2025 17:42 Ответить
Двіжуха па плану!
19.06.2025 21:26 Ответить
Мені не вкладається в голові: тварини самопідриваються на гранатах, вбивають себе з автоматів, а виступити проти ***** та системи боязно. Явно, діло не в страху, а в грошах.
20.06.2025 09:33 Ответить
 
 