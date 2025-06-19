18 162 30
Знищена колона армії РФ на Херсонщині: "Водилу жалко, въ#бали всех, не доехали до нас". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує знищену українськими воїнами колону російської техніки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі видно щонайменше три одиниці техніки та гармата.
"Російські військовослужбовці знімають на відео результати успішної роботи українських захисників: колону техніки противника накрили ще на підході до позицій окупантів у Херсонській області", - зазначає у коментарі автор публікації.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+50 Igor Grytselyak
показати весь коментар19.06.2025 13:40 Відповісти Посилання
+42 Владимир #594971
показати весь коментар19.06.2025 13:38 Відповісти Посилання
+27 Малець Тарас
показати весь коментар19.06.2025 13:40 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а не на українській землі , бо це наше , а не кацпське 😡
Нє...
Что мало въ#бали