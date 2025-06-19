Знищена колона армії РФ на Херсонщині: "Водилу жалко, въ#бали всех, не доехали до нас". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує знищену українськими воїнами колону російської техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі видно щонайменше три одиниці техніки та гармата.

"Російські військовослужбовці знімають на відео результати успішної роботи українських захисників: колону техніки противника накрили ще на підході до позицій окупантів у Херсонській області", - зазначає у коментарі автор публікації.

Увага! Ненормативна лексика!

