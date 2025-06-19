УКР
Знищена колона армії РФ на Херсонщині: "Водилу жалко, въ#бали всех, не доехали до нас". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує знищену українськими воїнами колону російської техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі видно щонайменше три одиниці техніки та гармата.

"Російські військовослужбовці знімають на відео результати успішної роботи українських захисників: колону техніки противника накрили ще на підході до позицій окупантів у Херсонській області", - зазначає у коментарі автор публікації.

Увага! Ненормативна лексика!

Топ коментарі
+50
ПідАри це ви))і ваш головний вас і активізував))у вас же не стане клепки проти нього актвізуватися))
19.06.2025 13:40
19.06.2025 13:40 Відповісти
+42
Зате доїхали до кобзона і це радує.
19.06.2025 13:38
19.06.2025 13:38 Відповісти
+27
Файний москаль - мертвий москаль
19.06.2025 13:40
19.06.2025 13:40 Відповісти
Зате доїхали до кобзона і це радує.
19.06.2025 13:38
19.06.2025 13:38 Відповісти
добре хоч люди не пострадали
19.06.2025 14:13
19.06.2025 14:13 Відповісти
ПідАри це ви))і ваш головний вас і активізував))у вас же не стане клепки проти нього актвізуватися))
19.06.2025 13:40
19.06.2025 13:40 Відповісти
Файний москаль - мертвий москаль
19.06.2025 13:40
19.06.2025 13:40 Відповісти
Це ще гойда чи вже двіжуха?
19.06.2025 13:43
19.06.2025 13:43 Відповісти
Це вже гойджуха 😁
19.06.2025 14:39
19.06.2025 14:39 Відповісти
От жалка пацана.
19.06.2025 13:48
19.06.2025 13:48 Відповісти
А шо случілось
19.06.2025 13:49
19.06.2025 13:49 Відповісти
Мабуть "випімши" катався. 🤕
19.06.2025 14:03
19.06.2025 14:03 Відповісти
Кацапи кончені і тупі , як дупа бабуіна , ваше місце в пеклі ,
а не на українській землі , бо це наше , а не кацпське 😡
19.06.2025 13:49
19.06.2025 13:49 Відповісти
Чим вони гальмували, що покриття здерли?
19.06.2025 13:51
19.06.2025 13:51 Відповісти
Розірваними покришками...
19.06.2025 14:08
19.06.2025 14:08 Відповісти
А мені зовсім не «жалко» воділу 👍 кобздон зачекався!
19.06.2025 13:52
19.06.2025 13:52 Відповісти
Ну ничего, ничего, они до вас не доехали а вы до них доедете...
19.06.2025 13:53
19.06.2025 13:53 Відповісти
Водилу жалко

Нє...
19.06.2025 13:56
19.06.2025 13:56 Відповісти
"Отлічно, пілот!" (с)
19.06.2025 14:01
19.06.2025 14:01 Відповісти
Да, ****** активизировались - уже на багги по дорогам шныряют!
19.06.2025 14:10
19.06.2025 14:10 Відповісти
ім'я ПІДАРИ вже зайняте російською армією, якийсь салага, не знає як ворог дражнить наших.
19.06.2025 14:17
19.06.2025 14:17 Відповісти
согласен с автором видео: "****** активизировались", один из них даже видео снимает.
19.06.2025 14:22
19.06.2025 14:22 Відповісти
Жалко у пчелки, *****.
19.06.2025 14:32
19.06.2025 14:32 Відповісти
Як же ж ви заїбали. Стільком людям та сімʼям занапастили життя. І не тільки нашим.
19.06.2025 14:47
19.06.2025 14:47 Відповісти
Підар один точно активізувався, той, що сидить поки що біля мавзолею з членіним. Поки ЗСУ вас їб@шать, він там у чемодан сере, бо так у ********* скрепно.
19.06.2025 14:58
19.06.2025 14:58 Відповісти
Не жалко
19.06.2025 15:22
19.06.2025 15:22 Відповісти
И не одна падла не задаст простой, логичный вопрос " а что я здесь, собственно, делаю, вдали от родных ******? Ну вот зачем оно мне надо было? А водиле зачем?"
19.06.2025 16:01
19.06.2025 16:01 Відповісти
А мне жалко

Что мало въ#бали
19.06.2025 16:19
19.06.2025 16:19 Відповісти
****** утилизировались.
19.06.2025 17:03
19.06.2025 17:03 Відповісти
Ні *** Не жалко воділу від слова "зовсім"!
19.06.2025 17:42
19.06.2025 17:42 Відповісти
Двіжуха па плану!
19.06.2025 21:26
19.06.2025 21:26 Відповісти
Мені не вкладається в голові: тварини самопідриваються на гранатах, вбивають себе з автоматів, а виступити проти ***** та системи боязно. Явно, діло не в страху, а в грошах.
20.06.2025 09:33
20.06.2025 09:33 Відповісти
 
 