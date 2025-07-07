Снайпер ліквідував двох окупантів з дистанції 930 метрів. ВIДЕО
Снайпер підрозділу "Gray Area Group" ліквідував двох російських піхотинців.
Відповідне відео опубліковано на каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Дистанція 930м, калібр .375 CheyTac.
Топ коментарі
+6 Пересічний українець #452786
показати весь коментар07.07.2025 20:58 Відповісти Посилання
+5 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар07.07.2025 21:10 Відповісти Посилання
+2 Urs
показати весь коментар07.07.2025 21:09 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але тепер ясно - чому коли Зеленський кудись пригепує - усіх відганають на кілометр.
Больше 2км бьют .50, то есть 12,7мм
.375 прицельно можно лупить и на 1200 метров. А больше 2км это .50 (12,7мм)
Ну и на запоребриков подходит