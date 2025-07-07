УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12993 відвідувача онлайн
Новини Відео Ліквідація російських окупантів
1 924 14

Снайпер ліквідував двох окупантів з дистанції 930 метрів. ВIДЕО

Снайпер підрозділу "Gray Area Group" ліквідував двох російських піхотинців.

Відповідне відео опубліковано на каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дистанція 930м, калібр .375 CheyTac.

Також дивіться: Снайпер поцілив в окупанта із дистанції 2070 метрів. ВIДЕО

Автор: 

снайпери (363) війна в Україні (5126)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Найщиріша шана і повага снайперу.
Але тепер ясно - чому коли Зеленський кудись пригепує - усіх відганають на кілометр.
показати весь коментар
07.07.2025 20:58 Відповісти
+5
Черговому українському супергерою-респект...
показати весь коментар
07.07.2025 21:10 Відповісти
+2
додаткових 70 метрів не врятують.
показати весь коментар
07.07.2025 21:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Найщиріша шана і повага снайперу.
Але тепер ясно - чому коли Зеленський кудись пригепує - усіх відганають на кілометр.
показати весь коментар
07.07.2025 20:58 Відповісти
додаткових 70 метрів не врятують.
показати весь коментар
07.07.2025 21:09 Відповісти
Черговому українському супергерою-респект...
показати весь коментар
07.07.2025 21:10 Відповісти
Супер!
показати весь коментар
07.07.2025 21:17 Відповісти
Ваще то 930 метров "не фонтан". Били даже более чем с 2 км. Но любая уничтоженная цель рашисткая все "бальзам на душу"
показати весь коментар
07.07.2025 21:19 Відповісти
Это .375, то есть 9,53 мм. Для этого калибра 930 метров это очень хорошо.
Больше 2км бьют .50, то есть 12,7мм
показати весь коментар
07.07.2025 21:37 Відповісти
Хороший патрон и винтовка 7,62 считается нормальным 800 метров прицельное попадание.
.375 прицельно можно лупить и на 1200 метров. А больше 2км это .50 (12,7мм)
показати весь коментар
07.07.2025 21:43 Відповісти
12.7 калибр это тяжелые винтовки типа "Баррет"?
показати весь коментар
07.07.2025 21:51 Відповісти
Бывают ещё и 14,5, но там отдача неподготовленному стрелку плечо вырвет 😳
показати весь коментар
07.07.2025 22:02 Відповісти
В https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Европе, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Северной Америке и https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F расеи он вполне подходит для охоты на https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D1%8C лося, крупного https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD кабана и https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C медведя.
Ну и на запоребриков подходит
показати весь коментар
07.07.2025 21:32 Відповісти
Снайпера вже в минулому....дрони то майбутнє
показати весь коментар
07.07.2025 22:25 Відповісти
добре...
показати весь коментар
07.07.2025 22:39 Відповісти
 
 