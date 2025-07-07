Снайпер ликвидировал двух оккупантов с дистанции 930 метров. ВИДЕО
Снайпер подразделения "Gray Area Group" ликвидировал двух российских пехотинцев.
Соответствующее видео опубликовано на канале Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Дистанция 930м, калибр .375 CheyTac.
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+6 Пересічний українець #452786
показать весь комментарий07.07.2025 20:58 Ответить Ссылка
+6 Александр Чуднивец #474549
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+2 Urs
показать весь комментарий07.07.2025 21:09 Ответить Ссылка
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Але тепер ясно - чому коли Зеленський кудись пригепує - усіх відганають на кілометр.
Больше 2км бьют .50, то есть 12,7мм
.375 прицельно можно лупить и на 1200 метров. А больше 2км это .50 (12,7мм)
Ну и на запоребриков подходит