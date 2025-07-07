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Новости Видео Ликвидация российских окукпантов
2 218 14

Снайпер ликвидировал двух оккупантов с дистанции 930 метров. ВИДЕО

Снайпер подразделения "Gray Area Group" ликвидировал двух российских пехотинцев.

Соответствующее видео опубликовано на канале Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Дистанция 930м, калибр .375 CheyTac.

Также смотрите: Снайпер попал в оккупанта с дистанции 2070 метров. ВИДЕО

Автор: 

снайперы (488) война в Украине (5088)


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Топ комментарии
+6
Найщиріша шана і повага снайперу.
Але тепер ясно - чому коли Зеленський кудись пригепує - усіх відганають на кілометр.
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07.07.2025 20:58 Ответить
+6
Черговому українському супергерою-респект...
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07.07.2025 21:10 Ответить
+2
додаткових 70 метрів не врятують.
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07.07.2025 21:09 Ответить
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Найщиріша шана і повага снайперу.
Але тепер ясно - чому коли Зеленський кудись пригепує - усіх відганають на кілометр.
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07.07.2025 20:58 Ответить
додаткових 70 метрів не врятують.
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07.07.2025 21:09 Ответить
Черговому українському супергерою-респект...
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07.07.2025 21:10 Ответить
Супер!
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07.07.2025 21:17 Ответить
Ваще то 930 метров "не фонтан". Били даже более чем с 2 км. Но любая уничтоженная цель рашисткая все "бальзам на душу"
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07.07.2025 21:19 Ответить
Это .375, то есть 9,53 мм. Для этого калибра 930 метров это очень хорошо.
Больше 2км бьют .50, то есть 12,7мм
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07.07.2025 21:37 Ответить
Хороший патрон и винтовка 7,62 считается нормальным 800 метров прицельное попадание.
.375 прицельно можно лупить и на 1200 метров. А больше 2км это .50 (12,7мм)
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07.07.2025 21:43 Ответить
12.7 калибр это тяжелые винтовки типа "Баррет"?
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07.07.2025 21:51 Ответить
Бывают ещё и 14,5, но там отдача неподготовленному стрелку плечо вырвет 😳
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07.07.2025 22:02 Ответить
В https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Европе, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Северной Америке и https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F расеи он вполне подходит для охоты на https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D1%8C лося, крупного https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD кабана и https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C медведя.
Ну и на запоребриков подходит
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07.07.2025 21:32 Ответить
Снайпера вже в минулому....дрони то майбутнє
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07.07.2025 22:25 Ответить
добре...
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07.07.2025 22:39 Ответить
 
 