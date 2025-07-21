Морські піхотинці знищили 12 ворожих точок вильоту де базувались російські оператори дронів. ВIДЕО

Безпілотники залишаються однією з найнебезпечніших загроз на фронті. Саме тому бійці 37-ої окремої бригади морської піхоти продовжують нищити техніку противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, у період з 10 по 20 липня підрозділи бригади здійснили серію цілеспрямованих ударів по ключових точках управління та забезпечення БпЛА. Зокрема:

Знищено 12 ворожих точок вильоту, де базувались оператори дронів;

Ліквідовано близько 20 одиниць техніки, яка забезпечувала зв’язок і передачу даних — серед них ретранслятори, антени, термінали Starlink та інше електронне обладнання;

Уражено укриття та позиції, де перебували оператори БпЛА.

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