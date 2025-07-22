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Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
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Росіяни заявили про атаку дронів на аеродром Міллерово у Ростовській області: пролунало понад 10 вибухів. ВIДЕО

Ввечері 21 липня безпілотники атакували аеродром у Міллерово Ростовської області. Там пролунало вже понад 10 вибухів А в регіоні відключали інтернет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Міноборони РФ заявило, що у цьому регіоні нібито було збито 12 "українських" безпілотників, частина яких атакувала сам аеродром.

За даними місцевих пабліків, серія ударів не припинилася й тривала понад годину. При цьому зв’язок у Міллерово та Ростові було частково або повністю відключено унаслідок атаки.

Він зазначив,  що через падіння уламків на подвір'ях кількох приватних будинків у селищі Червоний Сад Азовського району загорілася рослинність на ділянках. Усі загоряння було оперативно загашено

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