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Знищення дронами окупантів-мотоциклістів. ВIДЕО
Пілоти FPV підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади СБС знищують ворожих штурмовиків-мотоциклістів.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
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Карнєй Івановіч что то знал.