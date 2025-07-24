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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Знищення дронами окупантів-мотоциклістів. ВIДЕО

Пілоти FPV підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади СБС знищують ворожих штурмовиків-мотоциклістів.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: "Птахи Мадяра" вистежили та спалили російський ЗРК "Стріла-10" разом з екіпажем. ВIДЕО

Автор: 

дрони (5161) Сили безпілотних систем (160) війна в Україні (5382) 414 Птахи Мадяра (22)


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Гастарбайтери
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24.07.2025 20:24 Відповісти
Чомусь згадалось «єхалі мєдвєді на вєлосіпєде»
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24.07.2025 20:28 Відповісти
Угу..А за німі ракі на хромой сабакє.
Карнєй Івановіч что то знал.
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24.07.2025 22:00 Відповісти
Трамп, дав убивцям з московії і прутіну, аж 50 днів!!
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24.07.2025 20:28 Відповісти
Вони цапорилі точно щось прймають,цеж вірна смерть,самогубство,жертвоприношення!
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24.07.2025 20:36 Відповісти
Шота есть...
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24.07.2025 20:41 Відповісти
Последний был дуплет. Как говорится , сразу двух пид...тов , одним дроном.
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24.07.2025 20:48 Відповісти
Швидке приготування шашлику, навіть миттєве.
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24.07.2025 21:23 Відповісти
 
 