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Уничтожение дронами оккупантов-мотоциклистов. ВИДЕО
Пилоты FPV подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады СБС уничтожают вражеских штурмовиков-мотоциклистов.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
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Bel Amor #601081
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Погрібний Олександр
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Oleksandr Valovyi
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леонид мальцев #582480
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Wlad West
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Сергей Бойко #595230
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