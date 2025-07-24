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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Уничтожение дронами оккупантов-мотоциклистов. ВИДЕО

Пилоты FPV подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады СБС уничтожают вражеских штурмовиков-мотоциклистов.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

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дроны (4333) Силы беспилотных систем (158) война в Украине (5328) 414 Птахи Мадяра (22)


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Гастарбайтери
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24.07.2025 20:24 Ответить
Чомусь згадалось «єхалі мєдвєді на вєлосіпєде»
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24.07.2025 20:28 Ответить
Трамп, дав убивцям з московії і прутіну, аж 50 днів!!
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24.07.2025 20:28 Ответить
Вони цапорилі точно щось прймають,цеж вірна смерть,самогубство,жертвоприношення!
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24.07.2025 20:36 Ответить
Шота есть...
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24.07.2025 20:41 Ответить
Последний был дуплет. Как говорится , сразу двух пид...тов , одним дроном.
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24.07.2025 20:48 Ответить
Швидке приготування шашлику, навіть миттєве.
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24.07.2025 21:23 Ответить
 
 