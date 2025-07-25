У Тамбовській області безпілотники атакували пороховий завод. ВIДЕО

У ніч проти 25 липня у місті Котовськ Тамбовської області лунали вибухи. Регіон атакували безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Зокрема, низка каналів стверджували, що невідомі дрони завдали ударів по пороховому заводу в Котовську.

Далі місцеві жителі почали повідомляти, що після нібито ударів, в районі об'єкта почався дим. За даними OSINT-аналітиків, на заводі почалася пожежа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вісім аеропортів РФ призупинили роботу через атаку дронів