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Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
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У Тамбовській області безпілотники атакували пороховий завод. ВIДЕО

У ніч проти 25 липня у місті Котовськ Тамбовської області лунали вибухи. Регіон атакували безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Зокрема, низка каналів стверджували, що невідомі дрони завдали ударів по пороховому заводу в Котовську.

Далі місцеві жителі почали повідомляти, що після нібито ударів, в районі об'єкта почався дим.  За даними OSINT-аналітиків, на заводі почалася пожежа.

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Автор: 

безпілотник (4592) Удари по РФ (433)


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Перевіряли чи порох сухий
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25.07.2025 08:07 Відповісти
Слабий у кацапів порох!
У нас селітра краще вибухає...
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25.07.2025 08:09 Відповісти
Мдя...
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25.07.2025 08:14 Відповісти
На ковре-вертолёте, мимо радуги

Мы летим, а вы ползёте, чудаки вы, чудаки ©
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25.07.2025 08:22 Відповісти
Смерть, московським окупантам разом з прутнем!!
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25.07.2025 09:22 Відповісти
Не пройшло і 4-х років. Війна закінчиться і нарешті покажуть українську балистику!
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25.07.2025 09:24 Відповісти
 
 