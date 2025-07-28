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Дрони наздоганяють автівки з окупантами на Лиманському напрямку. ВIДЕО

На Лиманському напрямку дронарі з батальйону SIGNUM знищують автівки з окупантами.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Уражено ворожий УАЗ "Патріот", "Ніву", "Буханку" та "Урал".

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Автор: 

дрони (5183) війна в Україні (5430)


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