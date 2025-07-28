Дрони наздоганяють автівки з окупантами на Лиманському напрямку. ВIДЕО
На Лиманському напрямку дронарі з батальйону SIGNUM знищують автівки з окупантами.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
Уражено ворожий УАЗ "Патріот", "Ніву", "Буханку" та "Урал".
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