Північнокорейська РСЗВ "Type-75" знищена дронами на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
Екіпажі 429 полку "АХІЛЛЕС" на північ від Купʼянська знищили РСЗВ "Type-75" виробництва КНДР.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
Оригінальні 107-мм 12-ствольні реактивні системи вироблялися у КНР та мали назву "Type-63". Північна Корея локалізувала цю причіпну реактивну установку та розпочала власне виробництво за ліцензією під назвою "Type-75". Її встановлюють на різний транспорт – як на колісний, так і на гусеничний.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар18.07.2025 21:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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