Північнокорейська РСЗВ "Type-75" знищена дронами на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Екіпажі 429 полку "АХІЛЛЕС" на північ від Купʼянська знищили РСЗВ "Type-75" виробництва КНДР.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Оригінальні 107-мм 12-ствольні реактивні системи вироблялися у КНР та мали назву "Type-63". Північна Корея локалізувала цю причіпну реактивну установку та розпочала власне виробництво за ліцензією під назвою "Type-75". Її встановлюють на різний транспорт – як на колісний, так і на гусеничний.

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