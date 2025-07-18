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Північнокорейська РСЗВ "Type-75" знищена дронами на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Екіпажі 429 полку "АХІЛЛЕС" на північ від Купʼянська знищили РСЗВ "Type-75" виробництва КНДР.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Оригінальні 107-мм 12-ствольні реактивні системи вироблялися у КНР та мали назву "Type-63". Північна Корея локалізувала цю причіпну реактивну установку та розпочала власне виробництво за ліцензією під назвою "Type-75". Її встановлюють на різний транспорт – як на колісний, так і на гусеничний.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці СБС знищили ударним дроном рідкісну північнокорейську РСЗВ. ВIДЕО

Автор: 

КНДР (1287) РСЗВ (222) дрони (5127) Харківська область (1317) Куп’янський район (308) Куп’янськ (833)


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а з за-паралелі Самсунги роблять..
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18.07.2025 21:09 Відповісти
 
 