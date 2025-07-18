Северокорейская РСЗО "Type-75" уничтожена дронами на Купянском направлении. ВИДЕО

Экипажи 429 полка "АХИЛЛЕС" к северу от Купянска уничтожили РСЗО "Type-75" производства КНДР.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Оригинальные 107-мм 12-ствольные реактивные системы производились в КНР и имели название "Type-63". Северная Корея локализовала эту прицепную реактивную установку и начала собственное производство по лицензии под названием "Type-75". Ее устанавливают на различный транспорт - как на колесный, так и на гусеничный.

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