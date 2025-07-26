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Бійці 3 ОШБр ліквідували ворожу піхоту на відкритій місцевості, у бліндажах та кущах на Харківщині. ВIДЕО

Бійці підрозділу "Primus" 3-ої окремої штурмової бригади й надалі полюють на окупантів у посадках та полях Харківщини.

Воїнам вдалося ліквідувати ворожу піхоту на відкритій місцевості, у бліндажах та кущах. Також штурмовики знищили російську антену, перебивши окупантам зв’язок, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Оператори дронів 60 ОМБр ліквідували ворожих піхотинців, які переховувалися у лісі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18284) знищення (7864) 3 Окрема штурмова бригада (478)


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а зовсім непоганих дітей українці народжують...
а ніяк не можна вдарити по інтесівності?
дівчята - до вас питання?
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26.07.2025 11:06 Відповісти
 
 