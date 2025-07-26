Бойцы 3 ОШБр ликвидировали вражескую пехоту на открытой местности, в блиндажах и кустах в Харьковской области. ВИДЕО
Бойцы подразделения "Primus" 3-й отдельной штурмовой бригады и в дальнейшем охотятся на оккупантов в посадках и полях Харьковщины.
Воинам удалось ликвидировать вражескую пехоту на открытой местности, в блиндажах и кустах. Также штурмовики уничтожили российскую антенну, перебив оккупантам связь, сообщает Цензор.НЕТ.
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а ніяк не можна вдарити по інтесівності?
дівчята - до вас питання?