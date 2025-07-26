РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9592 посетителя онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
848 1

Бойцы 3 ОШБр ликвидировали вражескую пехоту на открытой местности, в блиндажах и кустах в Харьковской области. ВИДЕО

Бойцы подразделения "Primus" 3-й отдельной штурмовой бригады и в дальнейшем охотятся на оккупантов в посадках и полях Харьковщины.

Воинам удалось ликвидировать вражескую пехоту на открытой местности, в блиндажах и кустах. Также штурмовики уничтожили российскую антенну, перебив оккупантам связь, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Операторы дронов 60 ОМБр ликвидировали вражеских пехотинцев, которые скрывались в лесу. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20133) уничтожение (7551) 3-я Отдельная штурмовая бригада (466)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а зовсім непоганих дітей українці народжують...
а ніяк не можна вдарити по інтесівності?
дівчята - до вас питання?
показать весь комментарий
26.07.2025 11:06 Ответить
 
 