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Бійці 225-го штурмового полку у звільненому селі на Сумщині: "Кіндратівку відбили від оцих п#дарасів. Лежать тут суки, пухнуть. Пітухи, бл#дь". ВIДЕО
Бійці 225-го окремого штурмового полку опублкували відеозапис, на якому зафільмована звільнена Кіндратівка на Сумщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно встановлений на трубі котельні український прапор, кілька пошкоджених будинків та тіло ліквідованого окупанта.
"225 ОШП показує перші кадри зі звільненої Кіндратівки на Сумщині, потрощеної "рускім міром". Росіянин, який відпочиває на відео - чергове нагадування, що станеться з кожним, хто прийде до нас із мечем", - зазначається у коментарі до відео.
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