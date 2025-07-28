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Новини Відео Бої на Сумщині
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Бійці 225-го штурмового полку у звільненому селі на Сумщині: "Кіндратівку відбили від оцих п#дарасів. Лежать тут суки, пухнуть. Пітухи, бл#дь". ВIДЕО

Бійці 225-го окремого штурмового полку опублкували відеозапис, на якому зафільмована звільнена Кіндратівка на Сумщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно встановлений на трубі котельні український прапор, кілька пошкоджених будинків та тіло ліквідованого окупанта.

"225 ОШП показує перші кадри зі звільненої Кіндратівки на Сумщині, потрощеної "рускім міром". Росіянин, який відпочиває на відео - чергове нагадування, що станеться з кожним, хто прийде до нас із мечем", - зазначається у коментарі до відео.

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Визволення Кіндратівки на Сумщині дозволяє Силам оборони тепер краще тримати позиції по обидва боки від села, - Держприкордонслужба

Автор: 

визволення (566) Сумська область (4073) бій (191) Сумський район (356) Кіндратівка (9)


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Слава Україні!
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28.07.2025 12:52 Відповісти
Слава Захисникам України-Героям Слава!
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28.07.2025 13:00 Відповісти
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28.07.2025 13:08 Відповісти
Лєбєдіная пєстня... ЧОРНА...
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28.07.2025 13:19 Відповісти
"Ворог просунувся у Зеленому Гаю, біля Піддубного, Андріївки-Клевцового та Попового Яру" Джерело: https://censor.net/ua/n3565551
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28.07.2025 13:41 Відповісти
 
 