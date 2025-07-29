Двох бійців 61 ОМБр засудили до 15 та 16 років тюрми у Росії. ВIДЕО

У Росії засудили військових 61 окремої механізованої бригади ЗСУ Владислава Шевеля та В'ячеслава Гевка до 15 та 16 років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Слідчий комітет країни-окупанта.

Росіяни звинувачують їх у нібито теракті біля Курщини.

За даними окупаційних органів, Шевель та Гевко нібито блокували село Черкаська Конопелька Суджанського району Курщини.

Кожен із засуджених відбуватиме перші три роки у в'язниці, а решту покарання у виправній колонії суворого режиму, додали у Слідкомі РФ.

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