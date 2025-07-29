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Двох бійців 61 ОМБр засудили до 15 та 16 років тюрми у Росії. ВIДЕО

У Росії засудили військових 61 окремої механізованої бригади ЗСУ Владислава Шевеля та В'ячеслава Гевка до 15 та 16 років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Слідчий комітет країни-окупанта.

Росіяни звинувачують їх у нібито теракті біля Курщини.

За даними окупаційних органів, Шевель та Гевко нібито блокували село Черкаська Конопелька Суджанського району Курщини.

Кожен із засуджених відбуватиме перші три роки у в'язниці, а решту покарання у виправній колонії суворого режиму, додали у Слідкомі РФ.

Читайте: У Росії засудили полоненого бійця бригади "Азов" до 20 років колонії суворого режиму

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військовополонені (1035) вирок (1114) росія (66902) суд (11795) військовослужбовці (4861)


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Гнида Єрмак і ЗЕ віддали сотні строковиків захоплених в Курській обл через три тижні. А могли б їх сьогодні міняти один до трьох. Причому не забрали ні одного Азовця
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29.07.2025 13:11 Відповісти
Тому що бункерна "сладкая парочка" працюють на ворога
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29.07.2025 13:15 Відповісти
Афера Ішака яка ніякої користі не дала, а люди розплачуються і життями і тюрмами... І поки вони сидітумуть у в'язниці ЗЕскот загорятиме на іспанській віллі
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29.07.2025 13:14 Відповісти
Чому наші полонені на паРаші сидять у тюрмах суворого режиму, а свинорилі полонені жирують у таборах, які за умовами кращі від їхніх домівок?
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29.07.2025 13:22 Відповісти
Чего у нас не судят российских пленных нацистов?
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29.07.2025 13:23 Відповісти
А узурпатор ze і його кішенькові суди кого засудили з загарбників???
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29.07.2025 13:40 Відповісти
 
 