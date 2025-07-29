1 211 7
Двох бійців 61 ОМБр засудили до 15 та 16 років тюрми у Росії. ВIДЕО
У Росії засудили військових 61 окремої механізованої бригади ЗСУ Владислава Шевеля та В'ячеслава Гевка до 15 та 16 років позбавлення волі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Слідчий комітет країни-окупанта.
Росіяни звинувачують їх у нібито теракті біля Курщини.
За даними окупаційних органів, Шевель та Гевко нібито блокували село Черкаська Конопелька Суджанського району Курщини.
Кожен із засуджених відбуватиме перші три роки у в'язниці, а решту покарання у виправній колонії суворого режиму, додали у Слідкомі РФ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Andriy Oshust
показати весь коментар29.07.2025 13:11 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Sasha Yemchenko
показати весь коментар29.07.2025 13:15 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Sasha Yemchenko
показати весь коментар29.07.2025 13:14 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Dmitriy Prudko
показати весь коментар29.07.2025 13:22 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Jolli Rabbit
показати весь коментар29.07.2025 13:23 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Леонід Іванов #585422
показати весь коментар29.07.2025 13:40 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль