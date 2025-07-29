Двоих бойцов 61-й ОМБр приговорили к 15 и 16 годам тюрьмы в России. ВИДЕО

В России приговорили военных 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владислава Шевеля и Вячеслава Гевко к 15 и 16 годам лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Следственный комитет страны-оккупанта.

Россияне обвиняют их в якобы теракте возле Курщины.

По данным оккупационных органов, Шевель и Гевко якобы блокировали село Черкасская Конопелька Суджанского района Курской области.

Каждый из осужденных будет отбывать первые три года в тюрьме, а остальное наказание в исправительной колонии строгого режима, добавили в Следкоме РФ.

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