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Двоих бойцов 61-й ОМБр приговорили к 15 и 16 годам тюрьмы в России. ВИДЕО

В России приговорили военных 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владислава Шевеля и Вячеслава Гевко к 15 и 16 годам лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Следственный комитет страны-оккупанта.

Россияне обвиняют их в якобы теракте возле Курщины.

По данным оккупационных органов, Шевель и Гевко якобы блокировали село Черкасская Конопелька Суджанского района Курской области.

Каждый из осужденных будет отбывать первые три года в тюрьме, а остальное наказание в исправительной колонии строгого режима, добавили в Следкоме РФ.

Читайте: В России приговорили пленного бойца бригады "Азов" к 20 годам колонии строгого режима

Автор: 

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Гнида Єрмак і ЗЕ віддали сотні строковиків захоплених в Курській обл через три тижні. А могли б їх сьогодні міняти один до трьох. Причому не забрали ні одного Азовця
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29.07.2025 13:11 Ответить
Тому що бункерна "сладкая парочка" працюють на ворога
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29.07.2025 13:15 Ответить
Афера Ішака яка ніякої користі не дала, а люди розплачуються і життями і тюрмами... І поки вони сидітумуть у в'язниці ЗЕскот загорятиме на іспанській віллі
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29.07.2025 13:14 Ответить
Чому наші полонені на паРаші сидять у тюрмах суворого режиму, а свинорилі полонені жирують у таборах, які за умовами кращі від їхніх домівок?
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29.07.2025 13:22 Ответить
Чего у нас не судят российских пленных нацистов?
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29.07.2025 13:23 Ответить
А узурпатор ze і його кішенькові суди кого засудили з загарбників???
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29.07.2025 13:40 Ответить
 
 