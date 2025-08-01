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Новини Відео Страти українських військовополонених Воєнні злочини російських окупантів
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Рашисти страчують полонених воїнів ЗСУ: "Если будут сдаваться — обнулять", - перехоплення ГУР. АУДIО

Російські окупанти продовжують віддавати цинічні накази про страту українських військовополонених на фронті. 

Аудіоперехоплення оприлюднила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

У черговому перехопленні українських розвідників командир окупаційної армії на Новопавлівському напрямку віддає злочинний наказ убивати українських військовослужбовців, які потрапили в полон.

"Це — черговий доказ системної політики заохочення воєнних злочинів, яку провадить командування московитської армії", - зазначили у розвідці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "С этой штукой будем заходить и в упор лупить": ГУР перехопило розмову окупантів про підготовку хімічної атаки проти ЗСУ. АУДIО

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військовополонені (1036) воєнні злочини (1911) перехоплення (358) ГУР (614) війна в Україні (5504)


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Топ коментарі
+14
А ми утримуємо...годуємо...лікуємо..
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01.08.2025 18:23 Відповісти
+10
Українці, а особливо рускоязичні, не розуміють, що вони мають справу з сараною.
Кацапи - колективісти. Стадо. Зграя сарани.
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01.08.2025 18:26 Відповісти
+6
Підр міндіч. Все роблять в обнімку з ермаком, щоб заганяти в котли і щоб рашики мали перевагу
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01.08.2025 18:50 Відповісти
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А ми утримуємо...годуємо...лікуємо..
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01.08.2025 18:23 Відповісти
Це андрофаги і цим все сказано!!!
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01.08.2025 18:27 Відповісти
это специально, чтобы боялись сдаваться, наверное это массово
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01.08.2025 18:30 Відповісти
Ні, це хворі болотяні курви.
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01.08.2025 18:55 Відповісти
а як виміняти наших полонених??? І взагалі якщо появиться кілька відео в мережі де ЗСУ будуть розстрілювати на передовій здавшихся кацапів то завтра вся Європа і півсвіту будуть слюною бризкати що українці звірі, порушують світові конвенції і треба припинити допомогу
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01.08.2025 19:20 Відповісти
До чого це Ви? Я пропонувала страчувати мокш?
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01.08.2025 20:25 Відповісти
Українці, а особливо рускоязичні, не розуміють, що вони мають справу з сараною.
Кацапи - колективісти. Стадо. Зграя сарани.
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01.08.2025 18:26 Відповісти
пропонуєш , так як вони самі свого часу замиряли кавказ , за прикладом Єрмолова вирізать їх цілими аулами?
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01.08.2025 18:29 Відповісти
Не загортай в папірці. Розшифруй.
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01.08.2025 18:44 Відповісти
Кацап, скільки у тебе ніків на Цензорі?
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01.08.2025 18:54 Відповісти
А ви не пробували пускати воювати бажаючих проти кацапів? Німці так робили. Може треба попробувати ?
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01.08.2025 18:28 Відповісти
Так вони напряму в статті написали що їм не треба полонені чи "нові громадяни" - їм треба наше фізичне знищення. От і все
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01.08.2025 18:28 Відповісти
Вони самі не мають що їсти,тому і страчують наших.Це не те що наші : гуманні,законопослушні,багаті та щирі((((
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01.08.2025 18:32 Відповісти
Підр міндіч. Все роблять в обнімку з ермаком, щоб заганяти в котли і щоб рашики мали перевагу
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01.08.2025 18:50 Відповісти
за одного вбитого полоненого українця обнуляти сотню. бо ці тварини тільки так розуміють
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01.08.2025 19:31 Відповісти
Кацапських покидьків треба знищувати до сьомого коліна!!!
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01.08.2025 20:48 Відповісти
 
 