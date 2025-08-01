Рашисти страчують полонених воїнів ЗСУ: "Если будут сдаваться — обнулять", - перехоплення ГУР. АУДIО
Російські окупанти продовжують віддавати цинічні накази про страту українських військовополонених на фронті.
Аудіоперехоплення оприлюднила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
У черговому перехопленні українських розвідників командир окупаційної армії на Новопавлівському напрямку віддає злочинний наказ убивати українських військовослужбовців, які потрапили в полон.
"Це — черговий доказ системної політики заохочення воєнних злочинів, яку провадить командування московитської армії", - зазначили у розвідці.
Топ коментарі
+14 Марина #594701
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+10 Oresta Bartka
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+6 Az AZLK
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