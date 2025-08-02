УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8717 відвідувачів онлайн
Новини Відео Заява УДАР
1 572 13

Депутатка Київради від "УДАРу" Смірнова викрила переслідувачів. ВIДЕО

Депутатка Київради від "УДАРу Віталія Кличка" і директорка Департаменту суспільних комунікацій КМДА Мирослава Смірнова звернулася до СБУ та Нацполіції через стеження за нею.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На відео, яке вона опублікувала, переслідувачі підтвердили факт стеження.

"Звертаюся до Служби безпеки України та Національної поліції щодо переслідування! Вчора о 22:00 чотири невідомих чоловіки стежили за мною, що вони самі фактично підтвердили на відео. З якої структури ці переслідувачі? Чия вказівка стежити? Сподіваюся, відповіді отримаю від правоохоронців. Дуже сподіваюся, хоча й мало вірю, що це не вказівка влади. Бо вона останнім часом і так пробиває дно в своїх намаганнях знищити демократію. Через це наша держава втрачає підтримку. А це дуже погано. Це несе велику небезпеку країні в стані важкої війни", - написала Смірнова.

Депутатка розповіла, що стеження продовжувалось тривалий час.

Також читайте: Фракція УДАРу в Київраді заявляє, що влада хоче зірвати сесію - готує обшуки, депутатів-військових перевели до інших частин

"Перебувала у селі Крюківщина Київської області. Тиха вечеря у колі сімʼї та найближчих друзів. Нічого особливого, крім чотирьох незапрошених, які мене супроводжували тривалий час. Роботу робили погано — ми їх помітили ще на виїзді з Києва", - повідомила вона.

Смірнова зазначила, що такі дії наслідують методи російських спецслужб.

"Розумію, що діячі, яких зловили на гарячому, спробують виправдатися і зроблять вкид в медіа, як це було з журналістами, за якими теж стежили. Але хочу нагадати, що тоді через розголос були звільнені спецслужбісти, які відповіли за свої протиправні дії. Так має бути і цього разу. До речі, у путіна дуже люблять такі гебістьські методи впливу. Не треба його наслідувати, бо можна зробитися такими ж", - попередила вона.

Автор: 

стеження (125) УДАР (90)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
мосад на прохання 🤡 ...?
показати весь коментар
02.08.2025 16:00 Відповісти
+2
в час війни знаходиться час переслідувати інші політичні сили у влади--яу таке можливо?
показати весь коментар
02.08.2025 16:03 Відповісти
+2
Чому такі "колобки" не цікавлять тцкашників? Не їхнього польоту птічки?
показати весь коментар
02.08.2025 16:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мосад на прохання 🤡 ...?
показати весь коментар
02.08.2025 16:00 Відповісти
Зе хуцпа
показати весь коментар
02.08.2025 16:11 Відповісти
в час війни знаходиться час переслідувати інші політичні сили у влади--яу таке можливо?
показати весь коментар
02.08.2025 16:03 Відповісти
Чому такі "колобки" не цікавлять тцкашників? Не їхнього польоту птічки?
показати весь коментар
02.08.2025 16:04 Відповісти
Тому, що у "колобків" є ксіви
показати весь коментар
02.08.2025 16:06 Відповісти
Специ України просякнуті мацквою більше ніж за Яника - бо війна й не наначасі Єрмаку з Татаровим вичищати , починаючи з того ж хоча б Ваньки Баканова ... Погралися - почінілі закон про САП та НАБУ - сПРвадіііі? З тим сами правознавцем генПРокурором та констітцуоналістом КАБАНОМ у ВР ???
показати весь коментар
02.08.2025 16:08 Відповісти
Ви не розуміетє , що Ермак з Татаровим і є агенти ФСБ , яким боком вони будуть , вичищати , навпаки , вони призначають своїх таких самих гнид , кротів -опаришей , а таких , як полковник Червінський - гноїти і вбивати , як полковника , який розробляв блискучі операції проти рашистів!
показати весь коментар
02.08.2025 16:16 Відповісти
Їх буде ще 10 000, вгодованих і мохнорилих !
показати весь коментар
02.08.2025 16:10 Відповісти
Zeгнида- Недосралін
давно вжє путлера переплюнув ‼️37 рік не за горами‼️Ніяк не нажеруться бандит хитродупі , мародерять в три глотки , в квартирі міндіча зустрічались схеми розробляли , як гоів закріпачити ! Так це за Вами слідкували СБУ , прикарманені зеленими гнидами
показати весь коментар
02.08.2025 16:11 Відповісти
Переплутали з бужанським...
показати весь коментар
02.08.2025 16:14 Відповісти
бужанський =зейло міндічи, шефіри , шурма , ермак, чернишов , тимошенко кирилко, трухін - банда ліквідаторів Держави Україна з середени !
показати весь коментар
02.08.2025 16:20 Відповісти
Мордор вже тут
показати весь коментар
02.08.2025 16:20 Відповісти
"Тиха вечеря у колі..." І у клубі якісь підори зібралися. Живе Київ, похрєну війна.
показати весь коментар
02.08.2025 16:20 Відповісти
 
 