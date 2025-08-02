Депутатка Київради від "УДАРу" Смірнова викрила переслідувачів. ВIДЕО

Депутатка Київради від "УДАРу Віталія Кличка" і директорка Департаменту суспільних комунікацій КМДА Мирослава Смірнова звернулася до СБУ та Нацполіції через стеження за нею.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На відео, яке вона опублікувала, переслідувачі підтвердили факт стеження.

"Звертаюся до Служби безпеки України та Національної поліції щодо переслідування! Вчора о 22:00 чотири невідомих чоловіки стежили за мною, що вони самі фактично підтвердили на відео. З якої структури ці переслідувачі? Чия вказівка стежити? Сподіваюся, відповіді отримаю від правоохоронців. Дуже сподіваюся, хоча й мало вірю, що це не вказівка влади. Бо вона останнім часом і так пробиває дно в своїх намаганнях знищити демократію. Через це наша держава втрачає підтримку. А це дуже погано. Це несе велику небезпеку країні в стані важкої війни", - написала Смірнова.

Депутатка розповіла, що стеження продовжувалось тривалий час.

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"Перебувала у селі Крюківщина Київської області. Тиха вечеря у колі сімʼї та найближчих друзів. Нічого особливого, крім чотирьох незапрошених, які мене супроводжували тривалий час. Роботу робили погано — ми їх помітили ще на виїзді з Києва", - повідомила вона.

Смірнова зазначила, що такі дії наслідують методи російських спецслужб.

"Розумію, що діячі, яких зловили на гарячому, спробують виправдатися і зроблять вкид в медіа, як це було з журналістами, за якими теж стежили. Але хочу нагадати, що тоді через розголос були звільнені спецслужбісти, які відповіли за свої протиправні дії. Так має бути і цього разу. До речі, у путіна дуже люблять такі гебістьські методи впливу. Не треба його наслідувати, бо можна зробитися такими ж", - попередила вона.