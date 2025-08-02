Депутат Киевсовета от "УДАРа" Смирнова разоблачила преследователей. ВИДЕО
Депутат Киевсовета от "УДАРа Виталия Кличко" и директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Мирослава Смирнова обратилась в СБУ и Нацполицию из-за слежки за ней.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На видео, которое она опубликовала, преследователи подтвердили факт слежки.
"Обращаюсь к Службе безопасности Украины и Национальной полиции относительно преследования! Вчера в 22:00 четыре неизвестных мужчины следили за мной, что они сами фактически подтвердили на видео. Из какой структуры эти преследователи? Чье указание следить? Надеюсь, ответы получу от правоохранителей. Очень надеюсь, хотя и мало верю, что это не указание власти. Потому что она в последнее время и так пробивает дно в своих попытках уничтожить демократию. Из-за этого наше государство теряет поддержку. А это очень плохо. Это несет большую опасность стране в состоянии тяжелой войны", - написала Смирнова.
Депутат рассказала, что слежка продолжалась длительное время.
"Находилась в селе Крюковщина Киевской области. Тихий ужин в кругу семьи и самых близких друзей. Ничего особенного, кроме четырех незваных, которые меня сопровождали долгое время. Работу делали плохо - мы их заметили еще на выезде из Киева", - сообщила она.
Смирнова отметила, что такие действия наследуют методы российских спецслужб.
"Понимаю, что деятели, которых поймали на горячем, попытаются оправдаться и сделают вброс в медиа, как это было с журналистами, за которыми тоже следили. Но хочу напомнить, что тогда из-за огласки были уволены спецслужбисты, которые ответили за свои противоправные действия. Так должно быть и в этот раз. Кстати, у путина очень любят такие гебистские методы воздействия. Не надо ему подражать, потому что можно сделаться такими же", - предупредила она.
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давно вжє путлера переплюнув ‼️37 рік не за горами‼️Ніяк не нажеруться бандит хитродупі , мародерять в три глотки , в квартирі міндіча зустрічались схеми розробляли , як гоів закріпачити ! Так це за Вами слідкували СБУ , прикарманені зеленими гнидами