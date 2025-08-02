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Депутат Киевсовета от "УДАРа" Смирнова разоблачила преследователей. ВИДЕО

Депутат Киевсовета от "УДАРа Виталия Кличко" и директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Мирослава Смирнова обратилась в СБУ и Нацполицию из-за слежки за ней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На видео, которое она опубликовала, преследователи подтвердили факт слежки.

"Обращаюсь к Службе безопасности Украины и Национальной полиции относительно преследования! Вчера в 22:00 четыре неизвестных мужчины следили за мной, что они сами фактически подтвердили на видео. Из какой структуры эти преследователи? Чье указание следить? Надеюсь, ответы получу от правоохранителей. Очень надеюсь, хотя и мало верю, что это не указание власти. Потому что она в последнее время и так пробивает дно в своих попытках уничтожить демократию. Из-за этого наше государство теряет поддержку. А это очень плохо. Это несет большую опасность стране в состоянии тяжелой войны", - написала Смирнова.

Депутат рассказала, что слежка продолжалась длительное время.

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"Находилась в селе Крюковщина Киевской области. Тихий ужин в кругу семьи и самых близких друзей. Ничего особенного, кроме четырех незваных, которые меня сопровождали долгое время. Работу делали плохо - мы их заметили еще на выезде из Киева", - сообщила она.

Смирнова отметила, что такие действия наследуют методы российских спецслужб.

"Понимаю, что деятели, которых поймали на горячем, попытаются оправдаться и сделают вброс в медиа, как это было с журналистами, за которыми тоже следили. Но хочу напомнить, что тогда из-за огласки были уволены спецслужбисты, которые ответили за свои противоправные действия. Так должно быть и в этот раз. Кстати, у путина очень любят такие гебистские методы воздействия. Не надо ему подражать, потому что можно сделаться такими же", - предупредила она.

Автор: 

слежка (191) УДАР (920)


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Топ комментарии
+7
Чому такі "колобки" не цікавлять тцкашників? Не їхнього польоту птічки?
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02.08.2025 16:04 Ответить
+5
в час війни знаходиться час переслідувати інші політичні сили у влади--яу таке можливо?
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02.08.2025 16:03 Ответить
+4
мосад на прохання 🤡 ...?
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02.08.2025 16:00 Ответить
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мосад на прохання 🤡 ...?
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02.08.2025 16:00 Ответить
Зе хуцпа
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02.08.2025 16:11 Ответить
Це неможливо. Мосад ізраїльська спецслужба, а в Ізраїлі ні Зелю, ні Україну не поважають і працювати на Зелю там ніхто не буде. Їм взагалі путін значно ближчий, тому нам жодної допомоги, жодних санкцій проти параші і т.д. ніколи від них не буде.
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02.08.2025 16:29 Ответить
в час війни знаходиться час переслідувати інші політичні сили у влади--яу таке можливо?
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02.08.2025 16:03 Ответить
Чому такі "колобки" не цікавлять тцкашників? Не їхнього польоту птічки?
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02.08.2025 16:04 Ответить
Тому, що у "колобків" є ксіви
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02.08.2025 16:06 Ответить
Специ України просякнуті мацквою більше ніж за Яника - бо війна й не наначасі Єрмаку з Татаровим вичищати , починаючи з того ж хоча б Ваньки Баканова ... Погралися - почінілі закон про САП та НАБУ - сПРвадіііі? З тим сами правознавцем генПРокурором та констітцуоналістом КАБАНОМ у ВР ???
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02.08.2025 16:08 Ответить
Ви не розуміетє , що Ермак з Татаровим і є агенти ФСБ , яким боком вони будуть , вичищати , навпаки , вони призначають своїх таких самих гнид , кротів -опаришей , а таких , як полковник Червінський - гноїти і вбивати , як полковника , який розробляв блискучі операції проти рашистів!
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02.08.2025 16:16 Ответить
носія держтаемниць , патріота України , полковника Воронича ніхто не охороняв, а афериста , безробітного , який тільки , збирав чужі гроші ( без жодного звіту ) охороняють на броньованому джипі , аж три СБУ шника Цє , що за зелений дурдом ?
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02.08.2025 16:56 Ответить
Їх буде ще 10 000, вгодованих і мохнорилих !
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02.08.2025 16:10 Ответить
Zeгнида- Недосралін
давно вжє путлера переплюнув ‼️37 рік не за горами‼️Ніяк не нажеруться бандит хитродупі , мародерять в три глотки , в квартирі міндіча зустрічались схеми розробляли , як гоів закріпачити ! Так це за Вами слідкували СБУ , прикарманені зеленими гнидами
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02.08.2025 16:11 Ответить
Переплутали з бужанським...
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02.08.2025 16:14 Ответить
бужанський =зейло міндічи, шефіри , шурма , ермак, чернишов , тимошенко кирилко, трухін - банда ліквідаторів Держави Україна з середени !
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02.08.2025 16:20 Ответить
Мордор вже тут
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02.08.2025 16:20 Ответить
"Тиха вечеря у колі..." І у клубі якісь підори зібралися. Живе Київ, похрєну війна.
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02.08.2025 16:20 Ответить
А твоі 🤢🦠🐍🕷у міндіча збирались ,шабатили , пили , жрали , срали в золоті унітази , ржали , нюхали , приймали з усіх сторін , як в фільмах для дорослих , розробляли нові схеми, як , ще українців покріпачити , размародерили допомогу , відбілити мародера Чернишова , включивши , скайпом до конференції на відновлення :" мародер клянчіть мільярди 🙃🤢🤥🎪🤡
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02.08.2025 16:30 Ответить
4 штріха в штатському ..Впевнений що погони вони носять
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02.08.2025 16:31 Ответить
Люди на практиці- перестаньте чіплятись.
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02.08.2025 16:33 Ответить
І де захисники отих тцкунів? Чому оці щурі не міняють хлопців на фронті?
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02.08.2025 17:11 Ответить
 
 