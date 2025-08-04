Дрон через вікно залітає у приміщення, у якому сидять четверо окупантів. ВIДЕО

Оператор українського дрона спрямував свій БПЛА у приміщення, де перебувало щонайменше четверо російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дрон заскочив росіян, залетівши через вікно. На відеозаписі, який опублікований у соцмережах видно, що один із окупантів - африканський найманець.

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