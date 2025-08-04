Дрон через вікно залітає у приміщення, у якому сидять четверо окупантів. ВIДЕО
Оператор українського дрона спрямував свій БПЛА у приміщення, де перебувало щонайменше четверо російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, дрон заскочив росіян, залетівши через вікно. На відеозаписі, який опублікований у соцмережах видно, що один із окупантів - африканський найманець.
Топ коментарі
+19 MausMike
показати весь коментар04.08.2025 10:16 Відповісти Посилання
+15 НБ
показати весь коментар04.08.2025 10:14 Відповісти Посилання
+12 alex orly
показати весь коментар04.08.2025 10:18 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
По-друге, може то не афрокацап, а просто кацап, який вже почав готуватись до пательні в пеклі і десь вже підкоптився...