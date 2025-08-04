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Новини Відео Дрони проти окупантів Африканські найманці армії РФ
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Дрон через вікно залітає у приміщення, у якому сидять четверо окупантів. ВIДЕО

Оператор українського дрона спрямував свій БПЛА у приміщення, де перебувало щонайменше четверо російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дрон заскочив росіян, залетівши через вікно. На відеозаписі, який опублікований у соцмережах видно, що один із окупантів - африканський найманець.

Читайте: Росія масово вербує африканців на фейкові вакансії, а потім відправляє їх на фронт в Україну, - The Telegraph

Автор: 

армія рф (18357) знищення (7913) дрони (5217)


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Топ коментарі
+19
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04.08.2025 10:16 Відповісти
+15
Оце вдало зайшов!
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04.08.2025 10:14 Відповісти
+12
Пілоти дронів асси!!! Молодці !
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04.08.2025 10:18 Відповісти
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Оце вдало зайшов!
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04.08.2025 10:14 Відповісти
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04.08.2025 10:16 Відповісти
Спокойствіє, только спокойствіє! Дєло то житєйскоє...
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04.08.2025 10:46 Відповісти
Це вона - двіжуха! А дєло то нєжитейскоє, а смєртєйскоє! І нє 4, а 5 орков там було... Маю надію, що і п'ятого забаранили, бо вони там якісь припухші торчали
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04.08.2025 11:53 Відповісти
Пілоти дронів асси!!! Молодці !
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04.08.2025 10:18 Відповісти
Нежданчик!
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04.08.2025 10:19 Відповісти
Сходили в гости.
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04.08.2025 10:23 Відповісти
По-перше, в кімнаті - п'ятеро.
По-друге, може то не афрокацап, а просто кацап, який вже почав готуватись до пательні в пеклі і десь вже підкоптився...
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04.08.2025 10:27 Відповісти
Шестеро.На 0:03 в правому нижньому кутку ще одну свинособаку видно.
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04.08.2025 10:50 Відповісти
То п'ятий, якщо не рахувати фуфуайку зліва на вікні.
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04.08.2025 10:52 Відповісти
П'ятеро...
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04.08.2025 10:29 Відповісти
А ведь могли сейчас на нарах сидеть, плюс ужин, макароны...
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04.08.2025 10:29 Відповісти
Заробітчани. Отримання зарплатні...
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04.08.2025 10:32 Відповісти
Добрий вечір вашій хаті. Клінінг замовляли???
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04.08.2025 10:38 Відповісти
вот так бы к медведеву или лаврову....
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04.08.2025 10:44 Відповісти
Вечір в хату. Ми з України
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04.08.2025 10:48 Відповісти
Полетіли пісюни по стінам...
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04.08.2025 10:58 Відповісти
Фарш.
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04.08.2025 10:58 Відповісти
Надання московітам послуг, Захисниками України, за оплачені ******* гроші! Усьо ж, як за парєбрікам!!?
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04.08.2025 11:04 Відповісти
четверо закрили іпатєку. Пятий отримав освіту у московському вузі. І все це в один момент.
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04.08.2025 11:19 Відповісти
 
 