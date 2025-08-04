Дрон через окно залетает в помещение, в котором сидят четверо оккупантов. ВИДЕО

Оператор украинского дрона направил свой БПЛА в помещение, где находилось четверо российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, дрон застал россиян, залетев через окно. На видеозаписи, опубликованной в соцсетях видно, что один из оккупантов - африканский наемник.

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