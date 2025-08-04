РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11568 посетителей онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов Африканские наемники в РФ
3 129 15

Дрон через окно залетает в помещение, в котором сидят четверо оккупантов. ВИДЕО

Оператор украинского дрона направил свой БПЛА в помещение, где находилось четверо российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, дрон застал россиян, залетев через окно. На видеозаписи, опубликованной в соцсетях видно, что один из оккупантов - африканский наемник.

Читайте: Россия массово вербует африканцев на фейковые вакансии, а затем отправляет их на фронт в Украину, - The Telegraph

Автор: 

армия РФ (20206) уничтожение (7600) дроны (4383)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Оце вдало зайшов!
показать весь комментарий
04.08.2025 10:14 Ответить
+7
показать весь комментарий
04.08.2025 10:16 Ответить
+5
Пілоти дронів асси!!! Молодці !
показать весь комментарий
04.08.2025 10:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оце вдало зайшов!
показать весь комментарий
04.08.2025 10:14 Ответить
показать весь комментарий
04.08.2025 10:16 Ответить
Спокойствіє, только спокойствіє! Дєло то житєйскоє...
показать весь комментарий
04.08.2025 10:46 Ответить
Пілоти дронів асси!!! Молодці !
показать весь комментарий
04.08.2025 10:18 Ответить
Нежданчик!
показать весь комментарий
04.08.2025 10:19 Ответить
Сходили в гости.
показать весь комментарий
04.08.2025 10:23 Ответить
По-перше, в кімнаті - п'ятеро.
По-друге, може то не афрокацап, а просто кацап, який вже почав готуватись до пательні в пеклі і десь вже підкоптився...
показать весь комментарий
04.08.2025 10:27 Ответить
Шестеро.На 0:03 в правому нижньому кутку ще одну свинособаку видно.
показать весь комментарий
04.08.2025 10:50 Ответить
То п'ятий, якщо не рахувати фуфуайку зліва на вікні.
показать весь комментарий
04.08.2025 10:52 Ответить
П'ятеро...
показать весь комментарий
04.08.2025 10:29 Ответить
А ведь могли сейчас на нарах сидеть, плюс ужин, макароны...
показать весь комментарий
04.08.2025 10:29 Ответить
Заробітчани. Отримання зарплатні...
показать весь комментарий
04.08.2025 10:32 Ответить
Добрий вечір вашій хаті. Клінінг замовляли???
показать весь комментарий
04.08.2025 10:38 Ответить
вот так бы к медведеву или лаврову....
показать весь комментарий
04.08.2025 10:44 Ответить
Вечір в хату. Ми з України
показать весь комментарий
04.08.2025 10:48 Ответить
 
 