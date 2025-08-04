Оператори дронів знищили ворожу РСЗВ ТОС-1А "Сонцепьок". ВIДЕО
Оператори українських дронів знищили російську РСЗВ ТОС-1А "Сонцепьок".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти успішної бойової роботи українських воїнів, опублікований у соцмережах.
"Оператори 427-го окремого полку безпілотних систем "Рарог" вночі підловили російський ТОС-1А "Сонцепьок", який відстрілявся і повертався з бойового виходу. Наші воїни дронами уразили та добили важку вогнеметну систему противника, жирну ціль", - йдеться у коментарі до відео.
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