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Оператори дронів знищили ворожу РСЗВ ТОС-1А "Сонцепьок". ВIДЕО

Оператори українських дронів знищили російську РСЗВ ТОС-1А "Сонцепьок".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти успішної бойової роботи українських воїнів, опублікований у соцмережах.

"Оператори 427-го окремого полку безпілотних систем "Рарог" вночі підловили російський ТОС-1А "Сонцепьок", який відстрілявся і повертався з бойового виходу. Наші воїни дронами уразили та добили важку вогнеметну систему противника, жирну ціль", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться: Детонація ворожої ТОС-1А "Солнцепёк" після атаки FPV-дрона. ВIДЕО

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