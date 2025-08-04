Операторы дронов уничтожили вражескую РСЗО ТОС-1А "Солнцепек". ВИДЕО
Операторы украинских дронов уничтожили российскую РСЗО ТОС-1А "Солнцепек".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой сняты фрагменты успешной боевой работы украинских воинов, опубликована в соцсетях.
"Операторы 427-го отдельного полка беспилотных систем "Рарог" ночью подловили российский ТОС-1А "Солнцепек", который отстрелялся и возвращался с боевого выхода. Наши воины дронами поразили и добили тяжелую огнеметную систему противника, жирную цель", - говорится в комментарии к видео.
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ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий04.08.2025 14:19 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Hanka Panyanka
показать весь комментарий04.08.2025 14:46 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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