Операторы дронов уничтожили вражескую РСЗО ТОС-1А "Солнцепек". ВИДЕО

Операторы украинских дронов уничтожили российскую РСЗО ТОС-1А "Солнцепек".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой сняты фрагменты успешной боевой работы украинских воинов, опубликована в соцсетях.

"Операторы 427-го отдельного полка беспилотных систем "Рарог" ночью подловили российский ТОС-1А "Солнцепек", который отстрелялся и возвращался с боевого выхода. Наши воины дронами поразили и добили тяжелую огнеметную систему противника, жирную цель", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите: Детонация вражеской ТОС-1А "Солнцепёк" после атаки FPV-дрона. ВИДЕО