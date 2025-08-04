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Операторы дронов уничтожили вражескую РСЗО ТОС-1А "Солнцепек". ВИДЕО

Операторы украинских дронов уничтожили российскую РСЗО ТОС-1А "Солнцепек".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой сняты фрагменты успешной боевой работы украинских воинов, опубликована в соцсетях.

"Операторы 427-го отдельного полка беспилотных систем "Рарог" ночью подловили российский ТОС-1А "Солнцепек", который отстрелялся и возвращался с боевого выхода. Наши воины дронами поразили и добили тяжелую огнеметную систему противника, жирную цель", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите: Детонация вражеской ТОС-1А "Солнцепёк" после атаки FPV-дрона. ВИДЕО

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уничтожение (7600) РСЗО (211) огнемет (23)


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Хреново тільки що він встиг відстрілятися по наших позиціях. Проспали як завжди
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04.08.2025 14:19 Ответить
гамно таке, встиг пульнути..., але тепер аріведерчі...
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04.08.2025 14:46 Ответить
 
 