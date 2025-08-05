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Дрони бригади "Спартан" знищують окупантів, які сунуть на Покровськ. ВIДЕО
Бійці бригади НГУ "Спартан" продовжують знищувати російських окупантів, які намагаються наступати на Покровському напрямку.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
"Втрати противника за добу в нашій зоні відповідальності – десятки. На кожного ворожого солдата у операторів "Спартану" заготовлений дрон", - ідеться у дописі.
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показати весь коментар05.08.2025 22:00 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Nataliia Mykhailova #463829
показати весь коментар05.08.2025 22:21 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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