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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Дрони бригади "Спартан" знищують окупантів, які сунуть на Покровськ. ВIДЕО

Бійці бригади НГУ "Спартан" продовжують знищувати російських окупантів, які намагаються наступати на Покровському напрямку.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

"Втрати противника за добу в нашій зоні відповідальності – десятки. На кожного ворожого солдата у операторів "Спартану" заготовлений дрон", - ідеться у дописі.

Також дивіться: Нацгвардійці бригади "Спартан" спалили склад БК і укриття окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО

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Національна гвардія (1611) дрони (5235) війна в Україні (5560)


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Эта зачем он вместо трусиков стринги одел ?
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05.08.2025 22:00 Відповісти
ті двоє закляклих ховрашків на самому початку відео думали, що вони в доміке з накидки
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05.08.2025 22:21 Відповісти
 
 