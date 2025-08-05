Дроны бригады "Спартан" уничтожают оккупантов, наступающих на Покровск. ВИДЕО
Бойцы бригады НГУ "Спартан" продолжают уничтожать российских оккупантов, пытающихся наступать на Покровском направлении.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
"Потери противника за сутки в нашей зоне ответственности - десятки. На каждого вражеского солдата у операторов "Спартана" заготовлен дрон", - говорится в сообщении.
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показать весь комментарий05.08.2025 22:00 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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