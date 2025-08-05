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Дроны бригады "Спартан" уничтожают оккупантов, наступающих на Покровск. ВИДЕО

Бойцы бригады НГУ "Спартан" продолжают уничтожать российских оккупантов, пытающихся наступать на Покровском направлении.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

"Потери противника за сутки в нашей зоне ответственности - десятки. На каждого вражеского солдата у операторов "Спартана" заготовлен дрон", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Нацгвардейцы бригады "Спартан" сожгли склад БК и укрытие оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО

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Национальная гвардия (2199) дроны (4401) война в Украине (5523)


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Эта зачем он вместо трусиков стринги одел ?
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05.08.2025 22:00 Ответить
 
 