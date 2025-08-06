Полонений росіянин про північнокорейських союзників: "Целуются взасос, #бут друг друга. В баню к русским их не пускают. Вещи воруют". ВIДЕО

Полонений росіянин не дуже схвально відгукнувся про порядки у підрозділах союзників із Північної Кореї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант розповів про гомосексуальні стосунки між бійцями армії КНДР та їхню схильність обкрадати російських поплічників.

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