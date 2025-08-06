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Полонений росіянин про північнокорейських союзників: "Целуются взасос, #бут друг друга. В баню к русским их не пускают. Вещи воруют". ВIДЕО
Полонений росіянин не дуже схвально відгукнувся про порядки у підрозділах союзників із Північної Кореї.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант розповів про гомосексуальні стосунки між бійцями армії КНДР та їхню схильність обкрадати російських поплічників.
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Топ коментарі
+32 виталий пшеничко
показати весь коментар06.08.2025 09:27 Відповісти Посилання
+29 Gary Grant
показати весь коментар06.08.2025 09:27 Відповісти Посилання
+24 Urs
показати весь коментар06.08.2025 09:29 Відповісти Посилання
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Тут - те саме... Крадуть один в одного - а звинувачують корейців... Не було-б корейців - знайшли-б когось іншого...