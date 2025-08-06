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Новини Відео Співпраця КНДР та РФ
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Полонений росіянин про північнокорейських союзників: "Целуются взасос, #бут друг друга. В баню к русским их не пускают. Вещи воруют". ВIДЕО

Полонений росіянин не дуже схвально відгукнувся про порядки у підрозділах союзників із Північної Кореї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант розповів про гомосексуальні стосунки між бійцями армії КНДР та їхню схильність обкрадати російських поплічників.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

армія рф (18372) КНДР (1295) секс (117)


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Топ коментарі
+32
Типа росийский ***** отличается от северокорейского *****а.
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06.08.2025 09:27 Відповісти
+29
Яка країна,такі і союзники.
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06.08.2025 09:27 Відповісти
+24
це просто іх ще мало. Коли стане більше, то вони і кацапів трахати почнуть, після того, як приготують їхніх собак з рисом.
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06.08.2025 09:29 Відповісти
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Яка країна,такі і союзники.
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06.08.2025 09:27 Відповісти
Типа росийский ***** отличается от северокорейского *****а.
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06.08.2025 09:27 Відповісти
Корейці чистоплотніші... Мав можливість, у молодості, поспостерігать за ними, коли вони вчилися та працювали в Союзі....
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06.08.2025 09:46 Відповісти
І цілуються між собою, а не товчуть пики один одному...
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06.08.2025 10:21 Відповісти
Та то все "пустий триндьож"... У кацапів "у крові" така характерна риса - звинувачувать оточуючих у тому, чим самі займаються... Кричать про "гей-парады" в Гейропе" - а у них в Росії ПДРСів більше ніж у всій Європі... Кричать про "біолабораторії" в Україні - а самі застосовують масово, на фронті, хімічну зброю... Горлають про "негров на Абрамсах" - а у самих у підрозділах повно африканців... І так далі...
Тут - те саме... Крадуть один в одного - а звинувачують корейців... Не було-б корейців - знайшли-б когось іншого...
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06.08.2025 10:31 Відповісти
Оце робота ГРУ. Виглядає свіжо.
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06.08.2025 09:28 Відповісти
це просто іх ще мало. Коли стане більше, то вони і кацапів трахати почнуть, після того, як приготують їхніх собак з рисом.
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06.08.2025 09:29 Відповісти
А чим же тоді північнокорейці відрізняються від кацапів?
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06.08.2025 09:30 Відповісти
Типу кацапи не гатяться в туза. Є безліч доказів цього масового явища, тому вірогідніше за все корейці цього навчилися в кацапів.
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06.08.2025 09:30 Відповісти
Та ладно, наговорюєш на корейців, сам мабуть не без гріха?
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06.08.2025 09:31 Відповісти
100% в ньому говорить чорна заздрість,адже з ним ніхто цілуватися не хоче.Тим паче -"взасос",бо об обломки його зубів язика можна на ремні порізати.
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06.08.2025 09:43 Відповісти
А може чечени його своєю польовою дружиною зробили, а він на корейців бреше.
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06.08.2025 09:46 Відповісти
Варто глянути на цього чорта, і розумієш, що баклан явно говорить за себе .....
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06.08.2025 10:01 Відповісти
Чучхєрія
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06.08.2025 09:34 Відповісти
яка раісся такі в неї союзники, чого ви дивуєтесь ахаха
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06.08.2025 09:35 Відповісти
А кулі, ваши ж брати. Все як і у вас, блювотина людства з тавром " росіянін".
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06.08.2025 09:35 Відповісти
Все ж таки 10 років строкова служба це зона, як не крути. Трудовий ктнцтабір. Та ще й чучхєїсти на всю голову
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06.08.2025 09:36 Відповісти
Загалом різниця невелика.
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06.08.2025 09:38 Відповісти
Те-ж саме можна сказати і про русню.
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06.08.2025 09:38 Відповісти
Фото, відео докази де? Де свідчення свідків? Тобі корейців оббрехати, що виссякаться. Свої зоновські штучки на корейців списуєш.
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06.08.2025 09:40 Відповісти
Різниця між пдрасіянами і корейцями тільки в розрізі очей і мові
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06.08.2025 09:46 Відповісти
судя по ипальнику, рассказчик дитя инцеста алкоголички и наркомана ...
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06.08.2025 09:53 Відповісти
яка гидота... як і взагалі вся їхня армія...
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06.08.2025 09:59 Відповісти
Нажрутся своих собак и ябут друг друга в жопу.
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06.08.2025 10:10 Відповісти
Ви всі на одно ліцо, дегенерати
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06.08.2025 10:15 Відповісти
Одним словом корейці це справжній братський нарот з кацапами. Скажи хто твій друг і я скажу хто ти.
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06.08.2025 10:16 Відповісти
Справжній Іван дулін
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06.08.2025 10:25 Відповісти
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06.08.2025 10:34 Відповісти
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06.08.2025 10:54 Відповісти
Я купил журнал КОРЕЯ, там тоже харашо!
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06.08.2025 11:09 Відповісти
 
 