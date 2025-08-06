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Новости Видео Сотрудничество КНДР и РФ
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Пленный россиянин о северокорейских союзниках: "Целуются взасос, #бут друг друга. В баню к русским их не пускают. Вещи воруют". ВИДЕО

Пленный россиянин не очень одобрительно отозвался о порядках в подразделениях союзников из Северной Кореи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант рассказал о гомосексуальных отношениях между бойцами армии КНДР и их склонности обворовывать российских приспешников.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Автор: 

армия РФ (20221) КНДР (1257) секс (360)


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Топ комментарии
+17
Типа росийский ***** отличается от северокорейского *****а.
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06.08.2025 09:27 Ответить
+15
Яка країна,такі і союзники.
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06.08.2025 09:27 Ответить
+13
це просто іх ще мало. Коли стане більше, то вони і кацапів трахати почнуть, після того, як приготують їхніх собак з рисом.
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06.08.2025 09:29 Ответить
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Яка країна,такі і союзники.
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06.08.2025 09:27 Ответить
Типа росийский ***** отличается от северокорейского *****а.
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06.08.2025 09:27 Ответить
Корейці чистоплотніші... Мав можливість, у молодості, поспостерігать за ними, коли вони вчилися та працювали в Союзі....
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06.08.2025 09:46 Ответить
Оце робота ГРУ. Виглядає свіжо.
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06.08.2025 09:28 Ответить
це просто іх ще мало. Коли стане більше, то вони і кацапів трахати почнуть, після того, як приготують їхніх собак з рисом.
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06.08.2025 09:29 Ответить
А чим же тоді північнокорейці відрізняються від кацапів?
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06.08.2025 09:30 Ответить
Типу кацапи не гатяться в туза. Є безліч доказів цього масового явища, тому вірогідніше за все корейці цього навчилися в кацапів.
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06.08.2025 09:30 Ответить
Та ладно, наговорюєш на корейців, сам мабуть не без гріха?
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06.08.2025 09:31 Ответить
100% в ньому говорить чорна заздрість,адже з ним ніхто цілуватися не хоче.Тим паче -"взасос",бо об обломки його зубів язика можна на ремні порізати.
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06.08.2025 09:43 Ответить
А може чечени його своєю польовою дружиною зробили, а він на корейців бреше.
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06.08.2025 09:46 Ответить
Варто глянути на цього чорта, і розумієш, що баклан явно говорить за себе .....
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06.08.2025 10:01 Ответить
Чучхєрія
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06.08.2025 09:34 Ответить
яка раісся такі в неї союзники, чого ви дивуєтесь ахаха
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06.08.2025 09:35 Ответить
А кулі, ваши ж брати. Все як і у вас, блювотина людства з тавром " росіянін".
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06.08.2025 09:35 Ответить
Все ж таки 10 років строкова служба це зона, як не крути. Трудовий ктнцтабір. Та ще й чучхєїсти на всю голову
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06.08.2025 09:36 Ответить
Загалом різниця невелика.
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06.08.2025 09:38 Ответить
Те-ж саме можна сказати і про русню.
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06.08.2025 09:38 Ответить
Фото, відео докази де? Де свідчення свідків? Тобі корейців оббрехати, що виссякаться. Свої зоновські штучки на корейців списуєш.
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06.08.2025 09:40 Ответить
Різниця між пдрасіянами і корейцями тільки в розрізі очей і мові
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06.08.2025 09:46 Ответить
судя по ипальнику, рассказчик дитя инцеста алкоголички и наркомана ...
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06.08.2025 09:53 Ответить
яка гидота... як і взагалі вся їхня армія...
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06.08.2025 09:59 Ответить
Нажрутся своих собак и ябут друг друга в жопу.
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06.08.2025 10:10 Ответить
Ви всі на одно ліцо, дегенерати
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06.08.2025 10:15 Ответить
Одним словом корейці це справжній братський нарот з кацапами. Скажи хто твій друг і я скажу хто ти.
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06.08.2025 10:16 Ответить
 
 