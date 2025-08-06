Пленный россиянин о северокорейских союзниках: "Целуются взасос, #бут друг друга. В баню к русским их не пускают. Вещи воруют". ВИДЕО

Пленный россиянин не очень одобрительно отозвался о порядках в подразделениях союзников из Северной Кореи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант рассказал о гомосексуальных отношениях между бойцами армии КНДР и их склонности обворовывать российских приспешников.

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