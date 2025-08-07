Партизан спалює релейну шафу на залізниці поблизу окупованого села Бурчак на Запоріжжі. ВIДЕО

Партизан із руху "АнтиСмерш" знищив релейну шафу на залізниці поблизу села Бурчак Запорізької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у підпіллі зазначили, що саме цією гілкою ворог перекидав боєприпаси та провізію з окупованого Криму до Запорізької області.

