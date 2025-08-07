УКР
Партизан спалює релейну шафу на залізниці поблизу окупованого села Бурчак на Запоріжжі. ВIДЕО

Партизан із руху "АнтиСмерш" знищив релейну шафу на залізниці поблизу села Бурчак Запорізької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у підпіллі зазначили, що саме цією гілкою ворог перекидав боєприпаси та провізію з окупованого Криму до Запорізької області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рух опору спалив комплекс РЕБ "Лорандит" окупантів на Херсонщині, - ГУР МО. ВІДЕО+ФОТО

залізниця (1553) Запорізька область (3925) партизани (194) Василівський район (93) Бурчак (1)


Бережіть себе, Герої. Бог у поміч
07.08.2025 14:29 Відповісти
Респект партизанам!
07.08.2025 14:31 Відповісти
07.08.2025 14:34 Відповісти
А що буде з цими партизанами якщо Україна підпише капітуляцію? Це зараз рашистам не хватає ні рук ні часу розправлятися з усіма проукраїнськими людьми. А потім рашисти вчинять таку різню і геноцид на окупованих територіях що Гітлеру і не снилося
07.08.2025 14:38 Відповісти
Це конечно гарно, тільки поЇздів там нема з 2022.
07.08.2025 14:46 Відповісти
 
 