Партизан сжигает релейный шкаф на железной дороге вблизи оккупированного села Бурчак на Запорожье. ВИДЕО
Партизан из движения "АнтиСмерш" уничтожил релейный шкаф на железной дороге вблизи села Бурчак Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в подполье отметили, что именно по этой ветке враг перебрасывал боеприпасы и провизию из оккупированного Крыма в Запорожскую область.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий07.08.2025 14:29 Ответить Мне нравится 9 Ссылка
igor shmatko
показать весь комментарий07.08.2025 14:31 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
частный сектор
показать весь комментарий07.08.2025 14:34 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий07.08.2025 14:38 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Kravchenko Igor
показать весь комментарий07.08.2025 14:46 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль