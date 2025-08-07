Партизан сжигает релейный шкаф на железной дороге вблизи оккупированного села Бурчак на Запорожье. ВИДЕО

Партизан из движения "АнтиСмерш" уничтожил релейный шкаф на железной дороге вблизи села Бурчак Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в подполье отметили, что именно по этой ветке враг перебрасывал боеприпасы и провизию из оккупированного Крыма в Запорожскую область.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Движение сопротивления сожгло комплекс РЭБ "Лорандит" оккупантов на Херсонщине, - ГУР МО. ВИДЕО+ФОТО