Партизан сжигает релейный шкаф на железной дороге вблизи оккупированного села Бурчак на Запорожье. ВИДЕО

Партизан из движения "АнтиСмерш" уничтожил релейный шкаф на железной дороге вблизи села Бурчак Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в подполье отметили, что именно по этой ветке враг перебрасывал боеприпасы и провизию из оккупированного Крыма в Запорожскую область.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Движение сопротивления сожгло комплекс РЭБ "Лорандит" оккупантов на Херсонщине, - ГУР МО. ВИДЕО+ФОТО

Бережіть себе, Герої. Бог у поміч
07.08.2025 14:29
Респект партизанам!
07.08.2025 14:31
07.08.2025 14:34
А що буде з цими партизанами якщо Україна підпише капітуляцію? Це зараз рашистам не хватає ні рук ні часу розправлятися з усіма проукраїнськими людьми. А потім рашисти вчинять таку різню і геноцид на окупованих територіях що Гітлеру і не снилося
07.08.2025 14:38
Це конечно гарно, тільки поЇздів там нема з 2022.
07.08.2025 14:46
 
 