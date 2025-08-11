Немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватись до післявоєнної ситуації, - Зеленський. ВIДЕО
У відеозверненні Президент України Володимир Зеленський заявив, що немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватись до післявоєнної ситуації.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Була сьогодні доповідь нашої команди після зустрічей у Британії. Андрій Єрмак і Рустем Умєров доповіли про всі розмови – публічні та непублічні. Дякую кожному, хто з Україною. Також сьогодні була доповідь розвідки про те, на що розраховує Путін і до чого реально готується. Зокрема це й приготування воєнні. Він точно не готується до припинення вогню та війни. Путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу і далі продовжувати діяти так, як і раніше, тиснути на Україну так, як і раніше. Немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватись до післявоєнної ситуації. Навпаки, вони переміщують свої війська та сили таким чином, щоб розпочати нові наступальні операції. Якщо хтось готується до миру, він цього не робить. Ми продовжуємо інформувати партнерів про реальну ситуацію на полі бою, у дипломатії та в російському плануванні подальших дій", - наголосив Зеленський.
Вже зараз мають бути розплановані поставки зброї мінімум на 10 років вперед, одночасно з мобілізаційними заходами. Ця війна надовго, якщо не назавжди.
Буває,що поступає,але він вирішує,чи передавати.
Для зе важливіше приготувати відосик,в якому він виголошує потужний текст від дл.
гаденько скаже "Зе, а ти вже підготувався до післявоєнних президентських виборів?",
а потім як засміється як справжній доктор Зло
Ось у чому причина таких приязних стосунків цих двох підорів.
Не тушкою так опудалом ЗЄ його пхає у офійний медіа-простір.
І парадокс у тому, що Єрмаку це все одно не дає додаткових балів від слова зовсім. Його за кордоном, як вважали нахабним жлобом, так і вважають.
А от полудохлі рейтинги та популярність ЗЄ від цього точно не покращуються.
Коли гниді казали всі розвідки світу, що пуйло от от нападе.
Гнида сказала, що це брехня.
Коли гниді казали, що ти ніколи не виграєш війни, якщо не будеш мобілізовуваввти молодих а тільки стариків.
Гнида сказала, я знаю, що роблю. Заткайтеся..
Коли гниді казали, що ти провалюєш мобілізацію.
Гнида сказала, що мені похєр. Я найвеличніший.
Коли гниді казали, не знімай Залужного.
Гнида уперлась і на зло всім зняла Залужного і поставила відвертого рашиста просирського.
Гниді казали, що корупція і мародерство в державі, в першу чергу серед його друзів.
Гнида обурилась на людей.
Ітд.
Тепер результат.
Гнида привела Україну до поразки та капітуляції.
Щось йосько-чужинець бреше. Бреше і впевнений, що гої цього не помічають...
Чи не вдавилася скумбрія? Чи жре спокійно мамаріма