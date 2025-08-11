Немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватись до післявоєнної ситуації, - Зеленський. ВIДЕО

У відеозверненні Президент України Володимир Зеленський заявив, що немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватись до післявоєнної ситуації.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Була сьогодні доповідь нашої команди після зустрічей у Британії. Андрій Єрмак і Рустем Умєров доповіли про всі розмови – публічні та непублічні. Дякую кожному, хто з Україною. Також сьогодні була доповідь розвідки про те, на що розраховує Путін і до чого реально готується. Зокрема це й приготування воєнні. Він точно не готується до припинення вогню та війни. Путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу і далі продовжувати діяти так, як і раніше, тиснути на Україну так, як і раніше. Немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватись до післявоєнної ситуації. Навпаки, вони переміщують свої війська та сили таким чином, щоб розпочати нові наступальні операції. Якщо хтось готується до миру, він цього не робить. Ми продовжуємо інформувати партнерів про реальну ситуацію на полі бою, у дипломатії та в російському плануванні подальших дій", - наголосив Зеленський.

