Мінус два БТР-82 та два танки із мінними тралами: оператори дронів із 53-ї ОМБР відбили механізований штурм окупантів. ВIДЕО
Оператори дронів із 53-ї ОМБР відбили механізований штурм окупантів на Сіверському напрямку та знищили щонайменше п'ять одиниць ворожої техніки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Оператори дронів батальйону "SIGNUM" 53-ї окремої механізованої бригади знищили два БТР-82, два танки з мінним тралом та "Ниву" на десерт. Частина техніки противника була захищена "антидроновими" дротами або навіть просто гілками", - зазначається у коментарі до запису.
