УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11948 відвідувачів онлайн
Новини Відео Бої на Сіверському напрямку
1 217 1

Мінус два БТР-82 та два танки із мінними тралами: оператори дронів із 53-ї ОМБР відбили механізований штурм окупантів. ВIДЕО

Оператори дронів із 53-ї ОМБР відбили механізований штурм окупантів на Сіверському напрямку та знищили щонайменше п'ять одиниць ворожої техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Оператори дронів батальйону "SIGNUM" 53-ї окремої механізованої бригади знищили два БТР-82, два танки з мінним тралом та "Ниву" на десерт. Частина техніки противника була захищена "антидроновими" дротами або навіть просто гілками", - зазначається у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Півсотні тіл ліквідованих окупантів валяється на короткому шматку асфальтованої дороги поблизу Покровська. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18435) штурм (256) 53 окрема механізована бригада (131)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 