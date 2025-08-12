1 439 2
Наші воїни ліквідували трьох окупантів, ще одного - полонили на Вовчанському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники "Форпосту" взяли в полон 19-річного окупанта на Вовчанському напрямку.
До мобілізації він відбував строк у колонії, залишалось 11 місяців, але йому почали інкримінувати нові злочини, які, за його словами, він не скоював. Щоб уникнути нового терміну, підписав контракт із армією РФ, інформує Цензор.НЕТ.
Пройшов підготовку в Луганську, на фронті пробув півтора місяця і так і не отримав обіцяної зарплати. Його групу з чотирьох осіб накрив скид із дрона "Vampire" – троє загинули, він вижив і потрапив у полон.
