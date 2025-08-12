Наши воины ликвидировали трех оккупантов, еще одного – взяли в плен на Волчанском направлении. ВИДЕО

Пограничники "Форпоста" взяли в плен 19-летнего оккупанта на Волчанском направлении.

До мобилизации он отбывал срок в колонии, оставалось 11 месяцев, но ему начали инкриминировать новые преступления, которые, по его словам, он не совершал. Чтобы избежать нового срока, подписал контракт с армией РФ, информирует Цензор.НЕТ.

Прошел подготовку в Луганске, на фронте пробыл полтора месяца и так и не получил обещанную зарплату. Его группу из четырех человек накрыло сбрасывание с дрона "Vampire" - трое погибли, он выжил и попал в плен.

