РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10605 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
1 223 2

Наши воины ликвидировали трех оккупантов, еще одного – взяли в плен на Волчанском направлении. ВИДЕО

Пограничники "Форпоста" взяли в плен 19-летнего оккупанта на Волчанском направлении.

До мобилизации он отбывал срок в колонии, оставалось 11 месяцев, но ему начали инкриминировать новые преступления, которые, по его словам, он не совершал. Чтобы избежать нового срока, подписал контракт с армией РФ, информирует Цензор.НЕТ.

Прошел подготовку в Луганске, на фронте пробыл полтора месяца и так и не получил обещанную зарплату. Его группу из четырех человек накрыло сбрасывание с дрона "Vampire" - трое погибли, он выжил и попал в плен.

Смотрите: Украинские защитники поразили российского мотоциклиста, пикап с пулеметом, грузовик и миномет. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20283) Госпогранслужба (6753) плен (2678)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нах ця істота потрібна?! Все
одно не ліквід для обміну, бо нікому воно не треба
показать весь комментарий
12.08.2025 19:44 Ответить
 
 