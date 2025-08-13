УКР
Зеленський прибув до Берліна. ВIДЕО

Сьогодні, 13 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Берліну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на Офіс Президента повідомляє Укрінформ.

Також читайте: Треба закінчувати війну, але зараз немає жодної ознаки, що росіяни готуються до цього, - Зеленський

Раніше повідомлялося, що глава держави візьме участь у відеоконференції, яку проведе президент США Дональд Трамп з європейськими лідерами перед зустріччю з Путіним.

Зеленський проводитиме дзвінок спільно із канцлером Мерцом, який перериває свою літню відпустку.

+8
В берлін, щоб взяти участь відеоконференції?
А в ОПі що, Інтернет за несплату відключили?
От мерзенне створіння. А за чий рахунок ті всі забави?
показати весь коментар
13.08.2025 14:02 Відповісти
+8
Арест путина для Трампа -это единственный способ сохранить не только своё историческое, но и политическое лицо.
15 августа русский Дракула, торжествуя сойдет с самолета на базе Эльмендорф-Ричардсон ( Аляска).
Он ухмыльнется строю морпехов США и направится вновь, в большую политику, откуда был вытолкан под зад в феврале 2022 года.
Трудно представить себе момент более удобный для того, чтобы уложить упыря на бетон, заклепать в наручники и унести в неизвестном направлении.
Глупо упускать стопроцентный шанс мгновенно прекратить войну и остановить ту мерзость, которая с каждым днем все сильнее пропитывает мир.
Незатейливая процедура ареста решает сразу все проблемы, а Трампа делает реальным героем планеты.
Америка становится «снова великой».
Все банды, все подонки, палачи и террористы мира лишаются координатора, вдохновителя и спонсора. Аятолла переодевается смешариком.
Исчезает, как страшный сон угроза всемирной войны, руин, потоков крови и сотен миллионов беженцев.
Никаких ракетно-ядерных атак РФ не следует, ибо там все будут очень заняты распилом власти. Да и невозможно ракетировать страну, в подвалах которой содержится президент РФ.

В любом другом варианте Трампу суждена роль банщика, который заботливо отмывает военного преступника, трет ему спинку, пилингует урода и расчесывает.

Любые задушевные разговоры с путиным - это легализация пыток, лжи, массовых убийств, кражи детей, грабежа и репрессий невинных.
Впрочем, если Трамп не решится совершить главный поступок своей жизни, а займется отмыванием упыря, то миллионы людей, наконец-то лишатся «веры в добро», в справедливость и неизбежное наказание зла. Это тоже не плохо, ибо очень не хватает человечеству элементарной трезвости.

Невзоров
@nevzorovtv
показати весь коментар
13.08.2025 14:03 Відповісти
+4
Єрмака не забув? а то якось тривожно
показати весь коментар
13.08.2025 14:01 Відповісти
Тот редкий случай, когда я полностью согласен с циником и мразью - с Невзоровым
показати весь коментар
13.08.2025 14:52 Відповісти
не неси херни- рашка за пуйла шмальнет ядерной и кому это надо
показати весь коментар
13.08.2025 15:19 Відповісти
...собі шмальне в дупу хіба що
показати весь коментар
13.08.2025 15:25 Відповісти
і, що?
мерц буде ручкатися з цим брехливим мародером, зе!гнідою?
хто його зустрічав? чиновники українського посольства?
показати весь коментар
13.08.2025 14:03 Відповісти
Да какие то дети в костюмах
показати весь коментар
13.08.2025 14:35 Відповісти
Метушиться, як Щур на дрипаному кораблі ! А в країні все ВПК ... стоїть або працює на дЄрмака. Гнати Щура у шию або під с.....
показати весь коментар
13.08.2025 14:12 Відповісти
Консилиум собирается, чтобы утихомиривать шизонутого Трампона...
показати весь коментар
13.08.2025 14:20 Відповісти
Надо подготовиться провести сегодняшнюю ночь
В убежище
показати весь коментар
13.08.2025 14:20 Відповісти
да до переговоров никто стрелять ничем особо по городам не будет,максимум 50 балаалаек размазаных по всей территории украйоны полетает на том и все,а уже с суботы,будем посмотреть,ну это для тех кто сильно переживает за вою жизненку.)
показати весь коментар
13.08.2025 14:53 Відповісти
Харашо нинчє в Бєрлинє?
показати весь коментар
13.08.2025 14:22 Відповісти
жаба знову буде клянчити бабло в союзників.
Звикло лапи загребущі простягати - ДАЙДАЙДАЙДАЙ
показати весь коментар
13.08.2025 14:23 Відповісти
Я вважаю,що ви фінансист і олігарх.
і взмозі профінансувати ВВП України, і звичайно військові витрати
показати весь коментар
13.08.2025 14:35 Відповісти
і не соромно йому, на фоні корупційних скандалів?
показати весь коментар
13.08.2025 14:38 Відповісти
От правильно...нехай всі країни перестануть надавати допомогу Україні в тому числі і військову..
нада ждать рускій мір
показати весь коментар
13.08.2025 14:42 Відповісти
що ти ***** несеш?
до тебе так і не дошло, що його переграють в одні ворота не на фронті, а в дипломатії. Не гроші і зброю треба було просити, а дослухатись і зібрати команду міжнародників, а не сексологинь. В першу чергу в усі провідні країни заходу. Висновків за 6 років не зроблено..
наркоману срати на все це що ви пишите, його цікавить виключно банківський рахунок і аплодісменти.
показати весь коментар
13.08.2025 14:48 Відповісти
Ви так ввічливо звертаєтесь
показати весь коментар
13.08.2025 14:53 Відповісти
І знову без пінджака, в "українській трикотажці", навмино, чи що?
показати весь коментар
13.08.2025 14:36 Відповісти
только лишние расходы, план перемоги повез
показати весь коментар
13.08.2025 15:18 Відповісти
 
 