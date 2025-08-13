Зеленський прибув до Берліна. ВIДЕО

Сьогодні, 13 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Берліну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на Офіс Президента повідомляє Укрінформ.

Раніше повідомлялося, що глава держави візьме участь у відеоконференції, яку проведе президент США Дональд Трамп з європейськими лідерами перед зустріччю з Путіним.

Зеленський проводитиме дзвінок спільно із канцлером Мерцом, який перериває свою літню відпустку.