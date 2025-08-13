Зеленський прибув до Берліна. ВIДЕО
Сьогодні, 13 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Берліну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на Офіс Президента повідомляє Укрінформ.
Також читайте: Треба закінчувати війну, але зараз немає жодної ознаки, що росіяни готуються до цього, - Зеленський
Раніше повідомлялося, що глава держави візьме участь у відеоконференції, яку проведе президент США Дональд Трамп з європейськими лідерами перед зустріччю з Путіним.
Зеленський проводитиме дзвінок спільно із канцлером Мерцом, який перериває свою літню відпустку.
Топ коментарі
+8 Gal
показати весь коментар13.08.2025 14:02 Відповісти Посилання
+8 Nika Vesela
показати весь коментар13.08.2025 14:03 Відповісти Посилання
+4 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар13.08.2025 14:01 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А в ОПі що, Інтернет за несплату відключили?
От мерзенне створіння. А за чий рахунок ті всі забави?
15 августа русский Дракула, торжествуя сойдет с самолета на базе Эльмендорф-Ричардсон ( Аляска).
Он ухмыльнется строю морпехов США и направится вновь, в большую политику, откуда был вытолкан под зад в феврале 2022 года.
Трудно представить себе момент более удобный для того, чтобы уложить упыря на бетон, заклепать в наручники и унести в неизвестном направлении.
Глупо упускать стопроцентный шанс мгновенно прекратить войну и остановить ту мерзость, которая с каждым днем все сильнее пропитывает мир.
Незатейливая процедура ареста решает сразу все проблемы, а Трампа делает реальным героем планеты.
Америка становится «снова великой».
Все банды, все подонки, палачи и террористы мира лишаются координатора, вдохновителя и спонсора. Аятолла переодевается смешариком.
Исчезает, как страшный сон угроза всемирной войны, руин, потоков крови и сотен миллионов беженцев.
Никаких ракетно-ядерных атак РФ не следует, ибо там все будут очень заняты распилом власти. Да и невозможно ракетировать страну, в подвалах которой содержится президент РФ.
В любом другом варианте Трампу суждена роль банщика, который заботливо отмывает военного преступника, трет ему спинку, пилингует урода и расчесывает.
Любые задушевные разговоры с путиным - это легализация пыток, лжи, массовых убийств, кражи детей, грабежа и репрессий невинных.
Впрочем, если Трамп не решится совершить главный поступок своей жизни, а займется отмыванием упыря, то миллионы людей, наконец-то лишатся «веры в добро», в справедливость и неизбежное наказание зла. Это тоже не плохо, ибо очень не хватает человечеству элементарной трезвости.
Невзоров
@nevzorovtv
мерц буде ручкатися з цим брехливим мародером, зе!гнідою?
хто його зустрічав? чиновники українського посольства?
В убежище
Звикло лапи загребущі простягати - ДАЙДАЙДАЙДАЙ
і взмозі профінансувати ВВП України, і звичайно військові витрати
нада ждать рускій мір
до тебе так і не дошло, що його переграють в одні ворота не на фронті, а в дипломатії. Не гроші і зброю треба було просити, а дослухатись і зібрати команду міжнародників, а не сексологинь. В першу чергу в усі провідні країни заходу. Висновків за 6 років не зроблено..
наркоману срати на все це що ви пишите, його цікавить виключно банківський рахунок і аплодісменти.