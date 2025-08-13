УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13323 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини
2 226 47

Треба закінчувати війну, але зараз немає жодної ознаки, що росіяни готуються до цього, - Зеленський

Володимир Зеленський

Цими днями президент України Володимир Зеленський провів понад 30 розмов та консультацій із партнерами.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Різні частини світу, різні бачення, але спільні позиції. Треба закінчувати цю війну. Треба тиснути на Росію заради чесного миру. Треба брати досвід України, наших партнерів, щоб не допустити обману з боку Росії", - наголосив він.

За словами глави держави, зараз немає жодної ознаки, що росіяни готуються до завершення війни.

Також читайте: Трамп і Венс у середу проведуть онлайн-зустріч з Зеленським, - ABC News

"Наші скоординовані зусилля та спільні кроки – України, Сполучених Штатів, Європи, усіх країн, які хочуть миру, – точно можуть примусити Росію до миру. Дякую всім, хто допомагає!", - резюмує Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (25085) переговори з Росією (1382) війна в Україні (5700)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
Вже 4 рік це белькоче як мантру але як раз для нього кінець війни означає що фактично це кінець для зе, буде дуже багато питань , що до чонгару, піврічного ігнорування про вторгнення від союзників і тп..
показати весь коментар
13.08.2025 11:19 Відповісти
+15
треба закінчувати війну , думав 🤡 в 2018р ...коли пхався на президенське крісло...і почав закінчувати в 2019р, забороною на розвиток ракетобудивання, розмінувавші Чонгар,віддавши вагнерівців ,які потім вбивали українців ,та і взагалі закінчення відзначив ,пославши українців нах шашликі ...сьогодня все шо було ціле ,розбомленне , тисячі загиблих ,і знов те саме треба закінчувати війну, але тим ,шоб ти здох зеленський !!!
показати весь коментар
13.08.2025 11:23 Відповісти
+13
Президент України повинен думати як виграти війну ,а не просто як її закінчтти....
показати весь коментар
13.08.2025 11:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зельона Оманська кончіта
показати весь коментар
13.08.2025 11:18 Відповісти
У війні потрібно перемагати, а для цього потрібна мобілізація всіх верств населення!
показати весь коментар
13.08.2025 11:22 Відповісти
Обычно, "замполиты" говорящие лозунгами, самые первые фуражку на будёновку меняли!
показати весь коментар
13.08.2025 11:28 Відповісти
Красив словеса, толку ніякого. Чому б не повчитися в одного гузина говорити порідше. Як його -сралін?
показати весь коментар
13.08.2025 11:32 Відповісти
И буденовку на фуражку со свастикой.
показати весь коментар
13.08.2025 11:35 Відповісти
Щоб перемогти у цій війні у якій у орків завдяки заходу 100 млрд. долларів військовий бюджет, і підтримка китаю, сама мобілізація ніх... не вирішить. Потрібна технологічна перевага у зброї, тому що у орків населення в 3 рази більше нас і воювати мясом ми програємо війну. Необхідне важке озброєння та ракети, швидкі беспілотники що зможуть уникати ппо та авіацію орків.

Потрібна комплексна робота по виробництву озброєння, довічне для корупціонерів і обмежені права на затягування судів. І спец суд для них. Відповідальність для керівників навчальни центрів, якшо там провал по підготовці, віднести це до держзради. Відповідальність для вищого офіцерського складу за операції без розвідки і супутньої підтримки. Держзраду за затримки постачання від начскладів, як це часто буває коли ********** і дрони є на складах але через бюрократію не попадають в частини.
Держзраду а не корупційну статтю виробникам озброєння та *********** що поставляють відвертий брак та приймальним комісіям.
показати весь коментар
13.08.2025 11:34 Відповісти
В 3 рази? Враховуючи, що з України після 22 року виїхало 7-8 млн, а рашка ще й контролює ТОТ з Кримом, де проживає 6-7 млн, то різниця буде разів у 6 мінімум
показати весь коментар
13.08.2025 11:41 Відповісти
Я виходжу з офіційних цифр, у нас по міжнародним даним десь 28-30 млн з них так велика частка виїхало чоловіків, а в раші давно не проводився реальний перепис то десь 90 млн ну і найманці із всього світу і в тому числі з китаю.
показати весь коментар
13.08.2025 11:47 Відповісти
Ну, що в нас десь 28-30 згідний, але проблема в тому, що з них 10 млн це пенсіонери, так як закордон в основному виїхали люди працездатного віку з дітьми. А в ці байки про 89 млн росіянців я не вірю. Це все вкиди, які вигідні нашій пропаганді, яка їх розкручує і розігріває. Там разом з ТОТ населення 150 млн. І для оцінки чисельності населення в наш час перепис непотрібен, перепис потрібен перш за все для з'ясування соціально-культурно-релігійного складу населення.
показати весь коментар
13.08.2025 11:56 Відповісти
От поясни як в 155 бригаді опинилось так мало беспілотників, при 1.5 млн вироблених на рік, і та бригада опинилась на складному напрямку, не бачу підозр у держзраді ні одному хто був винен у провалі її забезпечення, та відправив непідготовлену бригаду на ЛБЗ.
показати весь коментар
13.08.2025 11:43 Відповісти
Президент України повинен думати як виграти війну ,а не просто як її закінчтти....
показати весь коментар
13.08.2025 11:18 Відповісти
В першу чергу, як її не програти, в це вже трапилось.
показати весь коментар
13.08.2025 11:27 Відповісти
Він вже давно придумав.
25 планів стійкості, 30 угод про перемогу підписва.
показати весь коментар
13.08.2025 11:32 Відповісти
Президента України немає з 2019!
Замість нього є тіло з гучномовцем у кріслі презиента.
показати весь коментар
13.08.2025 11:34 Відповісти
ЗЄ думає про рейтинги. Війна - другорядне але корисне.
показати весь коментар
13.08.2025 11:53 Відповісти
Вже 4 рік це белькоче як мантру але як раз для нього кінець війни означає що фактично це кінець для зе, буде дуже багато питань , що до чонгару, піврічного ігнорування про вторгнення від союзників і тп..
показати весь коментар
13.08.2025 11:19 Відповісти
А чесний мир це гірше ніж достойний? А ще раніше справедливий був
показати весь коментар
13.08.2025 11:20 Відповісти
треба закінчувати війну , думав 🤡 в 2018р ...коли пхався на президенське крісло...і почав закінчувати в 2019р, забороною на розвиток ракетобудивання, розмінувавші Чонгар,віддавши вагнерівців ,які потім вбивали українців ,та і взагалі закінчення відзначив ,пославши українців нах шашликі ...сьогодня все шо було ціле ,розбомленне , тисячі загиблих ,і знов те саме треба закінчувати війну, але тим ,шоб ти здох зеленський !!!
показати весь коментар
13.08.2025 11:23 Відповісти
У путлєра зараз немає причин зупинятися - на втрати йому пох
показати весь коментар
13.08.2025 11:24 Відповісти
Я щось такого пункту в плані перемоги не пам'ятаю ☺️
показати весь коментар
13.08.2025 11:25 Відповісти
Аналитики пишут, что сдает Донбасс
показати весь коментар
13.08.2025 11:26 Відповісти
треба було готуватися до цієї війни
треба було не заважати досвідченим військовим воювати
треба було не депортувати та не закривати перевірених у боях військових
треба, треба...
а оце все - зелена пурга
показати весь коментар
13.08.2025 11:26 Відповісти
Війну закінчує той, хто перемагає!
Той, хто програє, може тільки КАПІТУЛЮВАТИ!
...
Наполеон: "Для війни потрібно три речі: Гроші, гроші та гроші."
Той, хто більше вкрав грошей, той і програє війну!
показати весь коментар
13.08.2025 11:26 Відповісти
Так, орбан те саме сказав
показати весь коментар
13.08.2025 11:38 Відповісти
это сказал Людовику XII а точнее ответил ему его генерал что надо для захвата Милана, без взятия Киева поражение невозможно
показати весь коментар
13.08.2025 11:55 Відповісти
Вова, объясни внятно, что, по-твоему, "чесний мир". Это, чтобы обе стороны были довольны?
показати весь коментар
13.08.2025 11:27 Відповісти
А ты построй зону отдыха под Покровском,как на Чонгаре,они сразу остановятся,еще пусть твой кореш в зраде покричит о том,что финансирование армии это популизм,у путина не останется выхода,кроме как останавливать войну.
показати весь коментар
13.08.2025 11:27 Відповісти
Так в голові зє війна і не починалася!
То "двігают граніцу",то " убрать лінію разграніченія в своєй голове",або "кримська платформа" і "саміти миру".
Що в підсумку за 10(2015-2025) років?
Звільнені 70% окупованих ордло при Порошенко,і зданих за 3 доби в окупацію 40% території України.
показати весь коментар
13.08.2025 11:29 Відповісти
Закінчувати війну повинна Україна звільненням усіх своїх територій та знищенням кацапів на них!
показати весь коментар
13.08.2025 11:32 Відповісти
Вовік, то хто заробляє на війні?
І взагалі:
Чому ніхто не сидить за Маріуполь, Мелітополь, Попасну, Курахове, Авдіївку, Вовчанськ, ще сотні містечок?
Чому через 5 років ми так і не знаємо хто розмінував Чонгар?
Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць?
Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?
Чому прибічники Януковича сидять з вами в одній партії?
Чому всі ваші люди крадуть як не в себе і мають проросійські погляди?
Генерали, котрі зупинили ворожу навалу опинились в тюрмах та вигнанні, бо для вас вони загроза?
Яка ваша частка із розкрадання бюджету?
Чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування?
показати весь коментар
13.08.2025 11:33 Відповісти
Радіє діям союзничків. Бо якщо кінець війні, то кінець терпінню народу до Зе-влади.
показати весь коментар
13.08.2025 11:34 Відповісти
показати весь коментар
13.08.2025 11:35 Відповісти
Гундосікамі та попрошайством війну не перемогти...
Валіл би ти назад в "Квартал", болєзний...
показати весь коментар
13.08.2025 11:38 Відповісти
Ти зелена гнида погано у вічі Ху....у заглядав. Мир прогледів
показати весь коментар
13.08.2025 11:38 Відповісти
треба не закінчувати війну!!!!
треба перемагати у війні!!!
а, все так гарно йшло. до 2022, суцільний відпочинок, шашлики, курорти.
в омані про все домовились.
оці кляті українці вперлися!
от чого, питається...
показати весь коментар
13.08.2025 11:38 Відповісти
Вазеленському правдами-неправдами потрібне або будь-який мир або хочаб перемирря. Але не для того щоб рятувати України, а для того, щоб провести "вибори", "законно" передати владу будь-кому, навіть чорту, та свалити у "відставку" в країну, з якої не видають. Він накрався вже вище криши, він "втомився". Вот про які гарантії безпеки він весь час толдичить - не для України, а для себе, і схоже що тричи банкрот та ботексний йому пообіцяли.
показати весь коментар
13.08.2025 11:44 Відповісти
Не факт.Схоже, питання власних гарантій ще на столі, бо так би не сіпався і не істерив. А в нього повна істерика від зустрічі Трампа з ******. Здається, там вже пахне не гарантіями , а "нещасним випадком".
показати весь коментар
13.08.2025 12:45 Відповісти
Може бути. Я думаю, що хтось після Оману когось кинув. Тому у цій війні дуже великою рушіною силою є особиста образа.
показати весь коментар
13.08.2025 13:09 Відповісти
Сказал бенин Оманский Нарик накрысивший с фсбєшником Елдаком и всей кодлой миллиарды...пока у ботаксного педофильного Шныря два козыря тампон и членограй конца войны не будет...
показати весь коментар
13.08.2025 11:48 Відповісти
Володю, путін може припинити бойові дії на лінії фронту лише за однієї умови - коли ЗСУ під твоїм мудрим керівництвом, млять, зможуть зупинити рашистський наступ ї подальше їхнє просування вглиб території нашої країни ну хоча б на місяць!
показати весь коментар
13.08.2025 11:57 Відповісти
Та немає вже фактично ЗСУ. Згноїв в контрнаступі та на курщині. Зосталися бусифіканти, які повально тікають в сзч, і воювати не хочуть від слова зовсім. Бусифіканти фронт не стабілізують ніколи, скільки їх туди не кинь.
показати весь коментар
13.08.2025 12:47 Відповісти
Воно таки зрозуміло, що далі красти вже стає небезпечно і пора звалювати... Мерзота!
показати весь коментар
13.08.2025 12:02 Відповісти
Хочеш продовження війни - базікай про її закінчення замість виробництва танків, літаків і ракет. Хочеш закінчення війни - виробляй танки, літаки і ракети.
показати весь коментар
13.08.2025 12:47 Відповісти
А до чого тут кацапи брехуніще? З твоїх слів у 2019 році, війну не закінчує Порошенко, бо він на ній наживається? То чому ти не закінчуєш війну? Чи тоді брехав на Порошенка? Тоді де вибачення на колінах?
показати весь коментар
13.08.2025 13:29 Відповісти
 
 