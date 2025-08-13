2 226 47
Треба закінчувати війну, але зараз немає жодної ознаки, що росіяни готуються до цього, - Зеленський
Цими днями президент України Володимир Зеленський провів понад 30 розмов та консультацій із партнерами.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Різні частини світу, різні бачення, але спільні позиції. Треба закінчувати цю війну. Треба тиснути на Росію заради чесного миру. Треба брати досвід України, наших партнерів, щоб не допустити обману з боку Росії", - наголосив він.
За словами глави держави, зараз немає жодної ознаки, що росіяни готуються до завершення війни.
"Наші скоординовані зусилля та спільні кроки – України, Сполучених Штатів, Європи, усіх країн, які хочуть миру, – точно можуть примусити Росію до миру. Дякую всім, хто допомагає!", - резюмує Зеленський.
Потрібна комплексна робота по виробництву озброєння, довічне для корупціонерів і обмежені права на затягування судів. І спец суд для них. Відповідальність для керівників навчальни центрів, якшо там провал по підготовці, віднести це до держзради. Відповідальність для вищого офіцерського складу за операції без розвідки і супутньої підтримки. Держзраду за затримки постачання від начскладів, як це часто буває коли ********** і дрони є на складах але через бюрократію не попадають в частини.
Держзраду а не корупційну статтю виробникам озброєння та *********** що поставляють відвертий брак та приймальним комісіям.
25 планів стійкості, 30 угод про перемогу підписва.
Замість нього є тіло з гучномовцем у кріслі презиента.
треба було не заважати досвідченим військовим воювати
треба було не депортувати та не закривати перевірених у боях військових
треба, треба...
а оце все - зелена пурга
Той, хто програє, може тільки КАПІТУЛЮВАТИ!
...
Наполеон: "Для війни потрібно три речі: Гроші, гроші та гроші."
Той, хто більше вкрав грошей, той і програє війну!
То "двігают граніцу",то " убрать лінію разграніченія в своєй голове",або "кримська платформа" і "саміти миру".
Що в підсумку за 10(2015-2025) років?
Звільнені 70% окупованих ордло при Порошенко,і зданих за 3 доби в окупацію 40% території України.
І взагалі:
Чому ніхто не сидить за Маріуполь, Мелітополь, Попасну, Курахове, Авдіївку, Вовчанськ, ще сотні містечок?
Чому через 5 років ми так і не знаємо хто розмінував Чонгар?
Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць?
Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?
Чому прибічники Януковича сидять з вами в одній партії?
Чому всі ваші люди крадуть як не в себе і мають проросійські погляди?
Генерали, котрі зупинили ворожу навалу опинились в тюрмах та вигнанні, бо для вас вони загроза?
Яка ваша частка із розкрадання бюджету?
Чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування?
Валіл би ти назад в "Квартал", болєзний...
треба перемагати у війні!!!
а, все так гарно йшло. до 2022, суцільний відпочинок, шашлики, курорти.
в омані про все домовились.
оці кляті українці вперлися!
от чого, питається...