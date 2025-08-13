Треба закінчувати війну, але зараз немає жодної ознаки, що росіяни готуються до цього, - Зеленський

Цими днями президент України Володимир Зеленський провів понад 30 розмов та консультацій із партнерами.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Різні частини світу, різні бачення, але спільні позиції. Треба закінчувати цю війну. Треба тиснути на Росію заради чесного миру. Треба брати досвід України, наших партнерів, щоб не допустити обману з боку Росії", - наголосив він.

За словами глави держави, зараз немає жодної ознаки, що росіяни готуються до завершення війни.

"Наші скоординовані зусилля та спільні кроки – України, Сполучених Штатів, Європи, усіх країн, які хочуть миру, – точно можуть примусити Росію до миру. Дякую всім, хто допомагає!", - резюмує Зеленський.