2 443 48

Нужно закончить войну, но сейчас нет никаких признаков, что россияне готовятся к этому, - Зеленский

Владимир Зеленский

На днях президент Украины Владимир Зеленский провел более 30 разговоров и консультаций с партнерами.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Разные части мира, разные видения, но общие позиции. Надо заканчивать эту войну. Надо давить на Россию ради честного мира. Надо брать опыт Украины, наших партнеров, чтобы не допустить обмана со стороны России", - подчеркнул он.

По словам главы государства, сейчас нет ни одного признака, что россияне готовятся к завершению войны.

Трамп и Вэнс в среду проведут онлайн-встречу с Зеленским, - ABC News

"Наши скоординированные усилия и совместные шаги - Украины, Соединенных Штатов, Европы, всех стран, которые хотят мира, - точно могут принудить Россию к миру. Спасибо всем, кто помогает!", - резюмирует Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (21549) переговоры с Россией (1268) война в Украине (5662)


+18
Вже 4 рік це белькоче як мантру але як раз для нього кінець війни означає що фактично це кінець для зе, буде дуже багато питань , що до чонгару, піврічного ігнорування про вторгнення від союзників і тп..
13.08.2025 11:19
+16
треба закінчувати війну , думав 🤡 в 2018р ...коли пхався на президенське крісло...і почав закінчувати в 2019р, забороною на розвиток ракетобудивання, розмінувавші Чонгар,віддавши вагнерівців ,які потім вбивали українців ,та і взагалі закінчення відзначив ,пославши українців нах шашликі ...сьогодня все шо було ціле ,розбомленне , тисячі загиблих ,і знов те саме треба закінчувати війну, але тим ,шоб ти здох зеленський !!!
13.08.2025 11:23
+15
Президент України повинен думати як виграти війну ,а не просто як її закінчтти....
13.08.2025 11:18
зельона Оманська кончіта
13.08.2025 11:18
У війні потрібно перемагати, а для цього потрібна мобілізація всіх верств населення!
13.08.2025 11:22
Обычно, "замполиты" говорящие лозунгами, самые первые фуражку на будёновку меняли!
13.08.2025 11:28
Красив словеса, толку ніякого. Чому б не повчитися в одного гузина говорити порідше. Як його -сралін?
13.08.2025 11:32
И буденовку на фуражку со свастикой.
13.08.2025 11:35
Щоб перемогти у цій війні у якій у орків завдяки заходу 100 млрд. долларів військовий бюджет, і підтримка китаю, сама мобілізація ніх... не вирішить. Потрібна технологічна перевага у зброї, тому що у орків населення в 3 рази більше нас і воювати мясом ми програємо війну. Необхідне важке озброєння та ракети, швидкі беспілотники що зможуть уникати ппо та авіацію орків.

Потрібна комплексна робота по виробництву озброєння, довічне для корупціонерів і обмежені права на затягування судів. І спец суд для них. Відповідальність для керівників навчальни центрів, якшо там провал по підготовці, віднести це до держзради. Відповідальність для вищого офіцерського складу за операції без розвідки і супутньої підтримки. Держзраду за затримки постачання від начскладів, як це часто буває коли ********** і дрони є на складах але через бюрократію не попадають в частини.
Держзраду а не корупційну статтю виробникам озброєння та *********** що поставляють відвертий брак та приймальним комісіям.
13.08.2025 11:34
В 3 рази? Враховуючи, що з України після 22 року виїхало 7-8 млн, а рашка ще й контролює ТОТ з Кримом, де проживає 6-7 млн, то різниця буде разів у 6 мінімум
13.08.2025 11:41
Я виходжу з офіційних цифр, у нас по міжнародним даним десь 28-30 млн з них так велика частка виїхало чоловіків, а в раші давно не проводився реальний перепис то десь 90 млн ну і найманці із всього світу і в тому числі з китаю.
13.08.2025 11:47
Ну, що в нас десь 28-30 згідний, але проблема в тому, що з них 10 млн це пенсіонери, так як закордон в основному виїхали люди працездатного віку з дітьми. А в ці байки про 89 млн росіянців я не вірю. Це все вкиди, які вигідні нашій пропаганді, яка їх розкручує і розігріває. Там разом з ТОТ населення 150 млн. І для оцінки чисельності населення в наш час перепис непотрібен, перепис потрібен перш за все для з'ясування соціально-культурно-релігійного складу населення.
13.08.2025 11:56
От поясни як в 155 бригаді опинилось так мало беспілотників, при 1.5 млн вироблених на рік, і та бригада опинилась на складному напрямку, не бачу підозр у держзраді ні одному хто був винен у провалі її забезпечення, та відправив непідготовлену бригаду на ЛБЗ.
13.08.2025 11:43
Президент України повинен думати як виграти війну ,а не просто як її закінчтти....
13.08.2025 11:18
В першу чергу, як її не програти, в це вже трапилось.
13.08.2025 11:27
Він вже давно придумав.
25 планів стійкості, 30 угод про перемогу підписва.
13.08.2025 11:32
Президента України немає з 2019!
Замість нього є тіло з гучномовцем у кріслі презиента.
13.08.2025 11:34
ЗЄ думає про рейтинги. Війна - другорядне але корисне.
13.08.2025 11:53
Вже 4 рік це белькоче як мантру але як раз для нього кінець війни означає що фактично це кінець для зе, буде дуже багато питань , що до чонгару, піврічного ігнорування про вторгнення від союзників і тп..
13.08.2025 11:19
А чесний мир це гірше ніж достойний? А ще раніше справедливий був
13.08.2025 11:20
треба закінчувати війну , думав 🤡 в 2018р ...коли пхався на президенське крісло...і почав закінчувати в 2019р, забороною на розвиток ракетобудивання, розмінувавші Чонгар,віддавши вагнерівців ,які потім вбивали українців ,та і взагалі закінчення відзначив ,пославши українців нах шашликі ...сьогодня все шо було ціле ,розбомленне , тисячі загиблих ,і знов те саме треба закінчувати війну, але тим ,шоб ти здох зеленський !!!
13.08.2025 11:23
У путлєра зараз немає причин зупинятися - на втрати йому пох
13.08.2025 11:24
Я щось такого пункту в плані перемоги не пам'ятаю ☺️
13.08.2025 11:25
Аналитики пишут, что сдает Донбасс
13.08.2025 11:26
треба було готуватися до цієї війни
треба було не заважати досвідченим військовим воювати
треба було не депортувати та не закривати перевірених у боях військових
треба, треба...
а оце все - зелена пурга
13.08.2025 11:26
Війну закінчує той, хто перемагає!
Той, хто програє, може тільки КАПІТУЛЮВАТИ!
...
Наполеон: "Для війни потрібно три речі: Гроші, гроші та гроші."
Той, хто більше вкрав грошей, той і програє війну!
13.08.2025 11:26
Так, орбан те саме сказав
13.08.2025 11:38
это сказал Людовику XII а точнее ответил ему его генерал что надо для захвата Милана, без взятия Киева поражение невозможно
13.08.2025 11:55
Вова, объясни внятно, что, по-твоему, "чесний мир". Это, чтобы обе стороны были довольны?
13.08.2025 11:27
А ты построй зону отдыха под Покровском,как на Чонгаре,они сразу остановятся,еще пусть твой кореш в зраде покричит о том,что финансирование армии это популизм,у путина не останется выхода,кроме как останавливать войну.
13.08.2025 11:27
Так в голові зє війна і не починалася!
То "двігают граніцу",то " убрать лінію разграніченія в своєй голове",або "кримська платформа" і "саміти миру".
Що в підсумку за 10(2015-2025) років?
Звільнені 70% окупованих ордло при Порошенко,і зданих за 3 доби в окупацію 40% території України.
13.08.2025 11:29
Закінчувати війну повинна Україна звільненням усіх своїх територій та знищенням кацапів на них!
13.08.2025 11:32
Вовік, то хто заробляє на війні?
І взагалі:
Чому ніхто не сидить за Маріуполь, Мелітополь, Попасну, Курахове, Авдіївку, Вовчанськ, ще сотні містечок?
Чому через 5 років ми так і не знаємо хто розмінував Чонгар?
Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць?
Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?
Чому прибічники Януковича сидять з вами в одній партії?
Чому всі ваші люди крадуть як не в себе і мають проросійські погляди?
Генерали, котрі зупинили ворожу навалу опинились в тюрмах та вигнанні, бо для вас вони загроза?
Яка ваша частка із розкрадання бюджету?
Чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування?
13.08.2025 11:33
Радіє діям союзничків. Бо якщо кінець війні, то кінець терпінню народу до Зе-влади.
13.08.2025 11:34
13.08.2025 11:35
Гундосікамі та попрошайством війну не перемогти...
Валіл би ти назад в "Квартал", болєзний...
13.08.2025 11:38
Ти зелена гнида погано у вічі Ху....у заглядав. Мир прогледів
13.08.2025 11:38
треба не закінчувати війну!!!!
треба перемагати у війні!!!
а, все так гарно йшло. до 2022, суцільний відпочинок, шашлики, курорти.
в омані про все домовились.
оці кляті українці вперлися!
от чого, питається...
13.08.2025 11:38
Вазеленському правдами-неправдами потрібне або будь-який мир або хочаб перемирря. Але не для того щоб рятувати України, а для того, щоб провести "вибори", "законно" передати владу будь-кому, навіть чорту, та свалити у "відставку" в країну, з якої не видають. Він накрався вже вище криши, він "втомився". Вот про які гарантії безпеки він весь час толдичить - не для України, а для себе, і схоже що тричи банкрот та ботексний йому пообіцяли.
13.08.2025 11:44
Не факт.Схоже, питання власних гарантій ще на столі, бо так би не сіпався і не істерив. А в нього повна істерика від зустрічі Трампа з ******. Здається, там вже пахне не гарантіями , а "нещасним випадком".
13.08.2025 12:45
Може бути. Я думаю, що хтось після Оману когось кинув. Тому у цій війні дуже великою рушіною силою є особиста образа.
13.08.2025 13:09
Сказал бенин Оманский Нарик накрысивший с фсбєшником Елдаком и всей кодлой миллиарды...пока у ботаксного педофильного Шныря два козыря тампон и членограй конца войны не будет...
13.08.2025 11:48
Володю, путін може припинити бойові дії на лінії фронту лише за однієї умови - коли ЗСУ під твоїм мудрим керівництвом, млять, зможуть зупинити рашистський наступ ї подальше їхнє просування вглиб території нашої країни ну хоча б на місяць!
13.08.2025 11:57
Та немає вже фактично ЗСУ. Згноїв в контрнаступі та на курщині. Зосталися бусифіканти, які повально тікають в сзч, і воювати не хочуть від слова зовсім. Бусифіканти фронт не стабілізують ніколи, скільки їх туди не кинь.
13.08.2025 12:47
Воно таки зрозуміло, що далі красти вже стає небезпечно і пора звалювати... Мерзота!
13.08.2025 12:02
Хочеш продовження війни - базікай про її закінчення замість виробництва танків, літаків і ракет. Хочеш закінчення війни - виробляй танки, літаки і ракети.
13.08.2025 12:47
А до чого тут кацапи брехуніще? З твоїх слів у 2019 році, війну не закінчує Порошенко, бо він на ній наживається? То чому ти не закінчуєш війну? Чи тоді брехав на Порошенка? Тоді де вибачення на колінах?
13.08.2025 13:29
Те,що зє наживається на війні вже нівкого не викликає сумнівів.
Скільки воно особисто вкрало під час війни,буде відомо тим,хот залишиться жити,за рік - три після її закінченя.
13.08.2025 14:10
 
 