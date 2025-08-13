2 443 48
Нужно закончить войну, но сейчас нет никаких признаков, что россияне готовятся к этому, - Зеленский
На днях президент Украины Владимир Зеленский провел более 30 разговоров и консультаций с партнерами.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Разные части мира, разные видения, но общие позиции. Надо заканчивать эту войну. Надо давить на Россию ради честного мира. Надо брать опыт Украины, наших партнеров, чтобы не допустить обмана со стороны России", - подчеркнул он.
По словам главы государства, сейчас нет ни одного признака, что россияне готовятся к завершению войны.
"Наши скоординированные усилия и совместные шаги - Украины, Соединенных Штатов, Европы, всех стран, которые хотят мира, - точно могут принудить Россию к миру. Спасибо всем, кто помогает!", - резюмирует Зеленский.
Потрібна комплексна робота по виробництву озброєння, довічне для корупціонерів і обмежені права на затягування судів. І спец суд для них. Відповідальність для керівників навчальни центрів, якшо там провал по підготовці, віднести це до держзради. Відповідальність для вищого офіцерського складу за операції без розвідки і супутньої підтримки. Держзраду за затримки постачання від начскладів, як це часто буває коли ********** і дрони є на складах але через бюрократію не попадають в частини.
Держзраду а не корупційну статтю виробникам озброєння та *********** що поставляють відвертий брак та приймальним комісіям.
25 планів стійкості, 30 угод про перемогу підписва.
Замість нього є тіло з гучномовцем у кріслі презиента.
треба було не заважати досвідченим військовим воювати
треба було не депортувати та не закривати перевірених у боях військових
треба, треба...
а оце все - зелена пурга
Той, хто програє, може тільки КАПІТУЛЮВАТИ!
...
Наполеон: "Для війни потрібно три речі: Гроші, гроші та гроші."
Той, хто більше вкрав грошей, той і програє війну!
То "двігают граніцу",то " убрать лінію разграніченія в своєй голове",або "кримська платформа" і "саміти миру".
Що в підсумку за 10(2015-2025) років?
Звільнені 70% окупованих ордло при Порошенко,і зданих за 3 доби в окупацію 40% території України.
І взагалі:
Чому ніхто не сидить за Маріуполь, Мелітополь, Попасну, Курахове, Авдіївку, Вовчанськ, ще сотні містечок?
Чому через 5 років ми так і не знаємо хто розмінував Чонгар?
Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць?
Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?
Чому прибічники Януковича сидять з вами в одній партії?
Чому всі ваші люди крадуть як не в себе і мають проросійські погляди?
Генерали, котрі зупинили ворожу навалу опинились в тюрмах та вигнанні, бо для вас вони загроза?
Яка ваша частка із розкрадання бюджету?
Чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування?
Валіл би ти назад в "Квартал", болєзний...
треба перемагати у війні!!!
а, все так гарно йшло. до 2022, суцільний відпочинок, шашлики, курорти.
в омані про все домовились.
оці кляті українці вперлися!
от чого, питається...
Скільки воно особисто вкрало під час війни,буде відомо тим,хот залишиться жити,за рік - три після її закінченя.