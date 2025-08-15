Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі центральної частини Сумської громади: спалахнула пожежа. ВIДЕО
Сьогодні, 15 серпня, російські війська завдали удару по центральній частині Сумської громади - по цивільній інфраструктурі.
Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що на місці удару здійнялася пожежа. Працюють всі екстрені служби.
Інформація про постраждалих уточнюється.
