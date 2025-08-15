УКР
Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі центральної частини Сумської громади: спалахнула пожежа. ВIДЕО

Сьогодні, 15 серпня, російські війська завдали удару по центральній частині Сумської громади - по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на місці удару здійнялася пожежа. Працюють всі екстрені служби.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Також дивіться: Зранку ворог вдарив по АЗС у Сумській громаді, є постраждалий. ФОТОрепортаж

обстріл (30340) Сумська область (4136) Суми (973) Сумський район (375)
ворожий дрон "Молнія" влучив в місцевий ринок.
15.08.2025 17:56 Відповісти
Там він не один.
15.08.2025 18:03 Відповісти
один
15.08.2025 18:03 Відповісти
Який один, може центральний, а ще на Курському, на СКД, на пісках і багато маленьких.
15.08.2025 18:11 Відповісти
Він про дрон.
15.08.2025 18:50 Відповісти
А виправдання буде таке: там були українські фашисти-націоналісти. Взагалі, як пояснити, що ми "штучна держава", і в одночас, націоналісти, а отже окрема нація
15.08.2025 18:01 Відповісти
Хм не потрібно ніяких виправдань ! Вони просто гамселять куди завгодно
15.08.2025 18:59 Відповісти
Центральний ринок...
15.08.2025 18:22 Відповісти
Щоб кацапи здохли . Усі
15.08.2025 18:32 Відповісти
 
 