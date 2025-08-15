РУС
Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре центральной части Сумской громады: вспыхнул пожар. ВИДЕО

Сегодня, 15 августа, российские войска нанесли удар по центральной части Сумской громады - по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на месте удара поднялся пожар. Работают все экстренные службы.

Информация о пострадавших уточняется.

Также смотрите: Утром враг ударил по АЗС в Сумской громаде, есть пострадавший. ФОТОрепортаж

ворожий дрон "Молнія" влучив в місцевий ринок.
15.08.2025 17:56 Ответить
Там він не один.
15.08.2025 18:03 Ответить
один
15.08.2025 18:03 Ответить
Який один, може центральний, а ще на Курському, на СКД, на пісках і багато маленьких.
15.08.2025 18:11 Ответить
Він про дрон.
15.08.2025 18:50 Ответить
А виправдання буде таке: там були українські фашисти-націоналісти. Взагалі, як пояснити, що ми "штучна держава", і в одночас, націоналісти, а отже окрема нація
15.08.2025 18:01 Ответить
Хм не потрібно ніяких виправдань ! Вони просто гамселять куди завгодно
15.08.2025 18:59 Ответить
Центральний ринок...
15.08.2025 18:22 Ответить
Щоб кацапи здохли . Усі
15.08.2025 18:32 Ответить
 
 