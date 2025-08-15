Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре центральной части Сумской громады: вспыхнул пожар. ВИДЕО
Сегодня, 15 августа, российские войска нанесли удар по центральной части Сумской громады - по гражданской инфраструктуре.
Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что на месте удара поднялся пожар. Работают все экстренные службы.
Информация о пострадавших уточняется.
