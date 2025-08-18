Десантники 79 ОДШБр зачистили від ворога селище Золотий Колодязь, що на Донеччині. ВIДЕО

Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади вибили російські війська з населеного пункту Золотий Колодязь на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба 3-го десантно-штурмового батальйону.

"Наші десантники вкотре довели свою незламність та відвагу на полі бою. Завдяки злагодженим діям і мужності, вони успішно відбили черговий наступ ворога. Противник, зазнавши значних втрат, був змушений відступити. У результаті рішучих дій наших воїнів н.п. Золотий Колодязь, Донецької області було визволено від окупантів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, десантники героїчно відбили спробу прориву в районі Добропілля, не дозволивши окупантам просунутися далі.

"Проведення стабілізаційних дій на цьому напрямку продовжується", - зазначили військові.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони звільнили та повністю зачистили від окупантів Безсалівку на Сумщині, - Генштаб