Десантники 79 ОДШБр зачистили від ворога селище Золотий Колодязь, що на Донеччині. ВIДЕО
Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади вибили російські війська з населеного пункту Золотий Колодязь на Донеччині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба 3-го десантно-штурмового батальйону.
"Наші десантники вкотре довели свою незламність та відвагу на полі бою. Завдяки злагодженим діям і мужності, вони успішно відбили черговий наступ ворога. Противник, зазнавши значних втрат, був змушений відступити. У результаті рішучих дій наших воїнів н.п. Золотий Колодязь, Донецької області було визволено від окупантів", - йдеться в повідомленні.
Крім того, десантники героїчно відбили спробу прориву в районі Добропілля, не дозволивши окупантам просунутися далі.
"Проведення стабілізаційних дій на цьому напрямку продовжується", - зазначили військові.
