Десантники 79 ОДШБр зачистили від ворога селище Золотий Колодязь, що на Донеччині. ВIДЕО

Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади вибили російські війська з населеного пункту Золотий Колодязь на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба 3-го десантно-штурмового батальйону.

"Наші десантники вкотре довели свою незламність та відвагу на полі бою. Завдяки злагодженим діям і мужності, вони успішно відбили черговий наступ ворога. Противник, зазнавши значних втрат, був змушений відступити. У результаті рішучих дій наших воїнів н.п. Золотий Колодязь, Донецької області було визволено від окупантів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, десантники героїчно відбили спробу прориву в районі Добропілля, не дозволивши окупантам просунутися далі. 

"Проведення стабілізаційних дій на цьому напрямку продовжується",  - зазначили військові.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони звільнили та повністю зачистили від окупантів Безсалівку на Сумщині, - Генштаб

визволення (568) 79 окрема десантно-штурмова бригада (203)
Героям слава!!!
18.08.2025 08:27 Відповісти
Наші Воіни Героі👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
18.08.2025 08:48 Відповісти
Десантура знову "віджимається" за ... , що здали свої позиції...
18.08.2025 08:53 Відповісти
Читайте - окрема десантно-штурмова бригада.
Її завдання - штурмувати окопи противника. Чим вони й займались.
18.08.2025 09:50 Відповісти
Так там діди з тро стояли. 50+.

А всі "десантники" 30-40 у гідропарку в Києві вчора півас захищали. Літрів по 5 на фейс...
