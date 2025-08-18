Десантники 79 ОДШТБр зачистили от врага поселок Золотой Колодязь в Донецкой области. ВИДЕО
Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады выбили российские войска из населенного пункта Золотой Колодязь в Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба 3-го десантно-штурмового батальона.
"Наши десантники в очередной раз доказали свою несокрушимость и отвагу на поле боя. Благодаря слаженным действиям и мужеству, они успешно отбили очередное наступление врага. Противник, понеся значительные потери, был вынужден отступить. В результате решительных действий наших воинов н.п. Золотой Колодязь, Донецкой области был освобожден от оккупантов", - говорится в сообщении.
Кроме того, десантники героически отбили попытку прорыва в районе Доброполья, не позволив оккупантам продвинуться дальше.
"Проведение стабилизационных действий на этом направлении продолжается", - отметили военные.
