РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10355 посетителей онлайн
Новости Видео Бои на востоке Украины
1 084 4

Десантники 79 ОДШТБр зачистили от врага поселок Золотой Колодязь в Донецкой области. ВИДЕО

Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады выбили российские войска из населенного пункта Золотой Колодязь в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба 3-го десантно-штурмового батальона.

"Наши десантники в очередной раз доказали свою несокрушимость и отвагу на поле боя. Благодаря слаженным действиям и мужеству, они успешно отбили очередное наступление врага. Противник, понеся значительные потери, был вынужден отступить. В результате решительных действий наших воинов н.п. Золотой Колодязь, Донецкой области был освобожден от оккупантов", - говорится в сообщении.

Кроме того, десантники героически отбили попытку прорыва в районе Доброполья, не позволив оккупантам продвинуться дальше.

"Проведение стабилизационных действий на этом направлении продолжается", - отметили военные.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны освободили и полностью зачистили от оккупантов Безсаловку на Сумщине, - Генштаб

Автор: 

освобождение (569) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (199)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Героям слава!!!
показать весь комментарий
18.08.2025 08:27 Ответить
Наші Воіни Героі👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
18.08.2025 08:48 Ответить
Десантура знову "віджимається" за ... , що здали свої позиції...
показать весь комментарий
18.08.2025 08:53 Ответить
 
 