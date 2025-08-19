1 135 1
Знищення двох ворожих штурмових груп із шести окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО
Оператори дронів із 63-ї ОМБр на лиманському напрямку ліквідували дві ворожі штурмові групи, до яких входило щонайменше шість окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Нарізка нарізки солдатів ЗС РФ від воїнів 63-ї окремої механізованої бригади, які щодня косять штурмові групи російських окупаційних військ на Лиманському напрямку в Донецькій області", - зазначає у коментарі автор публікації.
