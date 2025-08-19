УКР
Знищення двох ворожих штурмових груп із шести окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Оператори дронів із 63-ї ОМБр на лиманському напрямку ліквідували дві ворожі штурмові групи, до яких входило щонайменше шість окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Нарізка нарізки солдатів ЗС РФ від воїнів 63-ї окремої механізованої бригади, які щодня косять штурмові групи російських окупаційних військ на Лиманському напрямку в Донецькій області", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський дрон скидає боєприпас на росіянина, який вирішив здатися у полон. ВIДЕО

армія рф (18491) знищення (8005) дрони (5295) 63 ОМБр (115)
Расцеянє-це поголовні свинособаки..Смерть свинособакам...і **********..
19.08.2025 15:49 Відповісти
 
 