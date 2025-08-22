Прикордонники затримали двох порушників на кордоні з Румунією: чоловіки казали, що йдуть по гриби. ВIДЕО

Двох порушників виявив прикордонний патруль в ході моніторингу держкордону. До їх місцеперебування вивів службовий собака. Молодики спершу намагалися слідувати легенді, що вони пішли "по гриби", піднявшись у гори з сусіднього села, але згодом зізнались що мали намір потрапити до сусідньої країни за допомогою онлайн карти, заздалегідь проклавши маршрут.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

