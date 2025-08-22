УКР
Прикордонники затримали двох порушників на кордоні з Румунією: чоловіки казали, що йдуть по гриби. ВIДЕО

Двох порушників виявив прикордонний патруль в ході моніторингу держкордону. До їх місцеперебування вивів службовий собака. Молодики спершу намагалися слідувати легенді, що вони пішли "по гриби", піднявшись у гори з сусіднього села, але згодом зізнались що мали намір потрапити до сусідньої країни за допомогою онлайн карти, заздалегідь проклавши маршрут.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

йшли по гриби а попали в тцк!
22.08.2025 12:52 Відповісти
Да не размещайте вы это в интернете, не усугубляйте. На ЦН для читателей это не интересно ( да я зашел прочитал, есть + для рекламы) Но ДПСУ это еще один минус. регрессные выплаты по ЕСПЧ еще Законом Украины на отменены. Разве если Держава Украина откажется от своих обязательств.
22.08.2025 13:03 Відповісти
в румынии грибы крупнее
22.08.2025 13:13 Відповісти
як путінська армія заблукала на танках, то це правда, а коли чоловіки гриби шукали - це порушники.
22.08.2025 13:20 Відповісти
Гриби приїхали збирать десь з Дніпра чи Одеси.А які там гриби?Панять і прастіть.
22.08.2025 13:28 Відповісти
Местные сдали. Чужие, с рюкзаками, там не ходят
22.08.2025 13:32 Відповісти
 
 