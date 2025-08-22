Прикордонники затримали двох порушників на кордоні з Румунією: чоловіки казали, що йдуть по гриби. ВIДЕО
Двох порушників виявив прикордонний патруль в ході моніторингу держкордону. До їх місцеперебування вивів службовий собака. Молодики спершу намагалися слідувати легенді, що вони пішли "по гриби", піднявшись у гори з сусіднього села, але згодом зізнались що мали намір потрапити до сусідньої країни за допомогою онлайн карти, заздалегідь проклавши маршрут.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
громов віталій
показати весь коментар22.08.2025 12:52 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Denys Den
показати весь коментар22.08.2025 13:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Yevhen Dyskin
показати весь коментар22.08.2025 13:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
krot_lub
показати весь коментар22.08.2025 13:20 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Андрій Собченко #592866
показати весь коментар22.08.2025 13:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Дорофеев Сергей
показати весь коментар22.08.2025 13:32 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль