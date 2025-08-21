Горить ворожа техніка та позиції окупантів: оператори дронів РУБпАК "СТРІКС" знищили 10 цілей. ВIДЕО
Пілоти-аеророзвідники головного оперативно-розшукового відділу разом із підрозділом РУБпАК "СТРІКС" 4 прикордонного загону ДПСУ у складі Сил оборони знищили 10 цілей на Південно-Слобожанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео роботи операторів безпілотників виклало в телеграм-каналі Оперативно-тактичного угруповання "Харків".
Завдяки FPV-дронам ліквідовано 5 одиниць ворожої техніки, 1 укриття, 4 позиції запуску БПЛА противника
Точність і професіоналізм — кожен виліт стає новим ударом по загарбнику.
