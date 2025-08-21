УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7505 відвідувачів онлайн
Новини Відео Затримання ухилянтів на кордоні
1 076 51

Прикордонники затримали двох чоловіків у ластах, які намагались потрапити до Молдови. ВIДЕО

На Вінниччині прикордонники Могилів-Подільського загону затримали двох чоловіків, які вирішили подолати державний кордон вплав.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Двоє жителів області, 37 та 32 років, в обхід блокпостів вийшли до річки Дністер і рушили у воду, розраховуючи, що ласти та гермомішки з речами допоможуть у подорожі. Втім, замість бажаної Молдови їх перехопив прикордонний наряд.

ухилянти на Дністрі

Порушників доставили на сушу та склали адмінпротоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП.

Також читайте: Хотіли перепливти Дністер, щоб потрапити до Молдови: на Вінниччині затримано трьох чоловіків, - ДПСУ. ФОТО

Автор: 

Вінницька область (1064) Держприкордонслужба ДПСУ (6338) ухилянти (1119)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Раптом стало цікаво, чим же саме займаються ці мужні прикордонники?
Чи вони боронять нас від кривавої молдавської навали, чи навпаки - захищають мирних молдаван від нас?
показати весь коментар
21.08.2025 22:00 Відповісти
+4
Тобі вже обламали ласти?
показати весь коментар
21.08.2025 22:19 Відповісти
+3
Орли! Граніца на замке! Враг не пройдет!
показати весь коментар
21.08.2025 21:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не дали молдавським тюленям повернутися додому!
показати весь коментар
21.08.2025 21:40 Відповісти
Ржачно.
показати весь коментар
21.08.2025 21:42 Відповісти
Це були дослідники із команди Жака Кусто! 😂
показати весь коментар
21.08.2025 21:49 Відповісти
В ластах по суші та ще й з рюкзаком
прикордонники приколісти
показати весь коментар
21.08.2025 21:51 Відповісти
Так це вони їм ласти і продали. З дитячого магазину іграшок.
Потрійне задоволення. І гроші, і грамота по службі, і на фронт не відправлять.
Нужен родіне в тилу.
показати весь коментар
21.08.2025 22:10 Відповісти
Стоїть він на трасі у ласти озутий, чи ласти не тягнуть, чи він ********,,,,
показати весь коментар
21.08.2025 22:10 Відповісти
Хоч ласти не склеїли - бо в одежі і далеко не Рембо - айтішники мабуть
показати весь коментар
21.08.2025 21:54 Відповісти
Ластоногі Сер!
показати весь коментар
21.08.2025 21:54 Відповісти
Орли! Граніца на замке! Враг не пройдет!
показати весь коментар
21.08.2025 21:59 Відповісти
Раптом стало цікаво, чим же саме займаються ці мужні прикордонники?
Чи вони боронять нас від кривавої молдавської навали, чи навпаки - захищають мирних молдаван від нас?
показати весь коментар
21.08.2025 22:00 Відповісти
Молдовани доплачують, пів ставки.
показати весь коментар
21.08.2025 22:07 Відповісти
Карацупи наоборот )))
показати весь коментар
21.08.2025 22:02 Відповісти
Два річкових іхтіандри з допомогою ТЦК легко перетворяться на бойових котиків у дніпровських плавнях під Херсоном.
показати весь коментар
21.08.2025 22:09 Відповісти
Точно. Два сзч вже готові.
показати весь коментар
21.08.2025 22:11 Відповісти
У бойовому підрозділі їм швидко ласти обламають. Стануть героями-штурмовиками.
показати весь коментар
21.08.2025 22:18 Відповісти
Тобі вже обламали ласти?
показати весь коментар
21.08.2025 22:19 Відповісти
Точно. Обламають. Скільки вже там, в сзч обламаних?
Допоки ти не підеш в заградотряд, не злізеш з ящика з тушонкою на складі - допоки толку не буде.
показати весь коментар
21.08.2025 22:22 Відповісти
Васятко, ;заградотряди;- фішка кацапів.
показати весь коментар
21.08.2025 22:42 Відповісти
Цей Васятко знатний тут адвокат ухилянтів.
показати весь коментар
21.08.2025 22:49 Відповісти
Класно стібатися з тих бідолах, коли самому не світить опинитись на фронті у жодному разі
показати весь коментар
21.08.2025 22:15 Відповісти
Та не сци. Там не так погано, як ти думаєш.
показати весь коментар
21.08.2025 22:28 Відповісти
Там то де? На нулі чи в тилу?
показати весь коментар
21.08.2025 22:48 Відповісти
Завдяки нашим захисникам-героям твою дружину і доньку уже більше 3,5 років не трахають буряти і чечени. Покинь погріб - захисти сім"ю і Україну.
показати весь коментар
21.08.2025 22:33 Відповісти
Мені оце цікаво, кому оця галіма пропаганда в совковому стилі потрібна?
Дід, це не працює! Наші буряти та чечени страшніші за чужих.
показати весь коментар
21.08.2025 22:39 Відповісти
Чекаєш кацапів?
показати весь коментар
21.08.2025 22:40 Відповісти
Чекаю коли такі тупі ідіоти як ти передохнуть, що довели країну до такого стану що люди опинились в тюрмі і намагаються всіма силами втікти на свободу.
Запам'ятай, людина народжується вільною і ніхто не в праві вирішувати за неї що їй робити чи примушувати до чогось.
показати весь коментар
21.08.2025 22:45 Відповісти
Розкажеш це кацапам, в той час коли вони твою матір, дружину та доньку трахатимуть, а ти з відрізаними яйцями та випущеними кишками лежатимеш і за всім цим спостерігатимеш, уйо...к.
показати весь коментар
21.08.2025 22:50 Відповісти
Ну ось. Явно бурят чи кадирівець до нас затесався. Пішло залякування та погрози з матюками.
показати весь коментар
21.08.2025 22:54 Відповісти
Кацапи будуть трахати тебе і таких як ти
показати весь коментар
21.08.2025 22:58 Відповісти
А ти як їм докажеш що не підтримував ЗСУ і завжди чекав ;асвабаждєнія;? Та навіть якщо з куратором із ФСБ і під реальними ім'ям-прізвищем переписувався, комусь із кацапів може просто сподобатися твій холодильник... Або ж ти сам не сподобаєшся.
показати весь коментар
21.08.2025 23:01 Відповісти
Ти за мій не переживай - переживай за свій, вони будуть з таких як ти тягнути і товкти чому полізло
показати весь коментар
21.08.2025 23:05 Відповісти
Куди ;полізло;? Воювати? А ти рідкісна кацапська гнида. Елітний ждун.
показати весь коментар
21.08.2025 23:08 Відповісти
Громадянин має не тільки права, але й обов"язки. Найголовніший з них - захищати Батьківщину, тобто своїх батьків, дружину і дітей. Чи це, на думку ухилянта, має робити хтось інший???
показати весь коментар
21.08.2025 22:51 Відповісти
Ну так я пропоную контрактну армію, перестати красти, всіх вояк з тилу перевести на фронт, в окопи, дрони орків збивати. Тих хлопців які в окопах - перевести в тил на відпочинок.
показати весь коментар
21.08.2025 23:00 Відповісти
Не бреши. Перечитай свої попередні висери. Типова підкацапська нікчема.
показати весь коментар
21.08.2025 23:05 Відповісти
Де там про те що нам не потрібна контрактна армія? Чи де про те щоб ловити рабів та замість себе відправляти на фронт?
А ось ти працюєш на орків. Протиставляєш народ проти ЗСУ. Підтримуєш насилля та знущання.
показати весь коментар
21.08.2025 23:11 Відповісти
Свої ще гірші за кацапа
показати весь коментар
21.08.2025 22:46 Відповісти
А як ти допомагаєш кацапам перемогти, сєпарня?
показати весь коментар
21.08.2025 22:52 Відповісти
Дивися, щоб тебе не трахали, бо ти вже засвітився
показати весь коментар
21.08.2025 22:50 Відповісти
На чий млин воду ллєш, підкацапчику???
показати весь коментар
21.08.2025 22:52 Відповісти
Миль дупу разом зі своїм колишнім, коли кацапи прийдуть в запитають в тебе
показати весь коментар
21.08.2025 23:02 Відповісти
Погрожуєш, сєпарня? Особисто приведеш кацапів до моєї квартири, як деякі до осель АТО-шників приводили?
показати весь коментар
21.08.2025 22:53 Відповісти
Та нафіг ти мені потрібен. Ти там дивись не програв час, щоби закопати форму і військовий білет, коли кацапи прийдуть тебе трахати
показати весь коментар
21.08.2025 23:01 Відповісти
Не хвилюйся, я парочку з собою ще легко заберу.
показати весь коментар
21.08.2025 23:03 Відповісти
Ну то забирай і йди на фіг
показати весь коментар
21.08.2025 23:07 Відповісти
Швидше ти підеш ;чємадан-вакзал-расія;.
показати весь коментар
21.08.2025 23:10 Відповісти
Чому Вася Быколог досі не забанений?
показати весь коментар
21.08.2025 22:52 Відповісти
За що? Я не матюкаюсь, за орків не агітую. Я проти внутрішніх орків. За справедливу мобілізацію.
показати весь коментар
21.08.2025 22:56 Відповісти
Васю, ти не за справедливу мобілізацію. Ти тут ЗАВЖДИ за кацапські наративи.
показати весь коментар
21.08.2025 22:58 Відповісти
Ця бикота - типовий кацапський троль.
показати весь коментар
21.08.2025 23:02 Відповісти
А що ти пропонуєш? І далі ловити тих хто не може відкупитись? Так ми війну не виграємо.
показати весь коментар
21.08.2025 23:03 Відповісти
 
 