Прикордонники затримали двох чоловіків у ластах, які намагались потрапити до Молдови. ВIДЕО
На Вінниччині прикордонники Могилів-Подільського загону затримали двох чоловіків, які вирішили подолати державний кордон вплав.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Двоє жителів області, 37 та 32 років, в обхід блокпостів вийшли до річки Дністер і рушили у воду, розраховуючи, що ласти та гермомішки з речами допоможуть у подорожі. Втім, замість бажаної Молдови їх перехопив прикордонний наряд.
Порушників доставили на сушу та склали адмінпротоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП.
прикордонники приколісти
Потрійне задоволення. І гроші, і грамота по службі, і на фронт не відправлять.
Нужен родіне в тилу.
Чи вони боронять нас від кривавої молдавської навали, чи навпаки - захищають мирних молдаван від нас?
Допоки ти не підеш в заградотряд, не злізеш з ящика з тушонкою на складі - допоки толку не буде.
Дід, це не працює! Наші буряти та чечени страшніші за чужих.
Запам'ятай, людина народжується вільною і ніхто не в праві вирішувати за неї що їй робити чи примушувати до чогось.
А ось ти працюєш на орків. Протиставляєш народ проти ЗСУ. Підтримуєш насилля та знущання.