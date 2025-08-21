Прикордонники затримали двох чоловіків у ластах, які намагались потрапити до Молдови. ВIДЕО

На Вінниччині прикордонники Могилів-Подільського загону затримали двох чоловіків, які вирішили подолати державний кордон вплав.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Двоє жителів області, 37 та 32 років, в обхід блокпостів вийшли до річки Дністер і рушили у воду, розраховуючи, що ласти та гермомішки з речами допоможуть у подорожі. Втім, замість бажаної Молдови їх перехопив прикордонний наряд.

Порушників доставили на сушу та склали адмінпротоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП.

