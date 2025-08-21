Пограничники задержали двух мужчин в ластах, которые пытались попасть в Молдову. ВИДЕО

На Виннитчине пограничники Могилев-Подольского отряда задержали двух мужчин, которые решили преодолеть государственную границу вплавь.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Двое жителей области, 37 и 32 лет, в обход блокпостов вышли к реке Днестр и отправились в воду, рассчитывая, что ласты и гермомешки с вещами помогут в путешествии. Впрочем, вместо желаемой Молдовы их перехватил пограничный наряд.

Нарушителей доставили на сушу и составили админпротоколы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП.

