Пограничники задержали двух мужчин в ластах, которые пытались попасть в Молдову. ВИДЕО
На Виннитчине пограничники Могилев-Подольского отряда задержали двух мужчин, которые решили преодолеть государственную границу вплавь.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Двое жителей области, 37 и 32 лет, в обход блокпостов вышли к реке Днестр и отправились в воду, рассчитывая, что ласты и гермомешки с вещами помогут в путешествии. Впрочем, вместо желаемой Молдовы их перехватил пограничный наряд.
Нарушителей доставили на сушу и составили админпротоколы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП.
прикордонники приколісти
Потрійне задоволення. І гроші, і грамота по службі, і на фронт не відправлять.
Нужен родіне в тилу.
Чи вони боронять нас від кривавої молдавської навали, чи навпаки - захищають мирних молдаван від нас?
Допоки ти не підеш в заградотряд, не злізеш з ящика з тушонкою на складі - допоки толку не буде.
Дід, це не працює! Наші буряти та чечени страшніші за чужих.
Запам'ятай, людина народжується вільною і ніхто не в праві вирішувати за неї що їй робити чи примушувати до чогось.
А ось ти працюєш на орків. Протиставляєш народ проти ЗСУ. Підтримуєш насилля та знущання.