Пограничники задержали двух мужчин в ластах, которые пытались попасть в Молдову. ВИДЕО

На Виннитчине пограничники Могилев-Подольского отряда задержали двух мужчин, которые решили преодолеть государственную границу вплавь.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Двое жителей области, 37 и 32 лет, в обход блокпостов вышли к реке Днестр и отправились в воду, рассчитывая, что ласты и гермомешки с вещами помогут в путешествии. Впрочем, вместо желаемой Молдовы их перехватил пограничный наряд.

уклонисты на Днестре

Нарушителей доставили на сушу и составили админпротоколы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП.

+5
Раптом стало цікаво, чим же саме займаються ці мужні прикордонники?
Чи вони боронять нас від кривавої молдавської навали, чи навпаки - захищають мирних молдаван від нас?
показать весь комментарий
21.08.2025 22:00 Ответить
+4
Тобі вже обламали ласти?
показать весь комментарий
21.08.2025 22:19 Ответить
+3
Орли! Граніца на замке! Враг не пройдет!
показать весь комментарий
21.08.2025 21:59 Ответить
Не дали молдавським тюленям повернутися додому!
показать весь комментарий
21.08.2025 21:40 Ответить
Ржачно.
показать весь комментарий
21.08.2025 21:42 Ответить
Це були дослідники із команди Жака Кусто! 😂
показать весь комментарий
21.08.2025 21:49 Ответить
В ластах по суші та ще й з рюкзаком
прикордонники приколісти
показать весь комментарий
21.08.2025 21:51 Ответить
Так це вони їм ласти і продали. З дитячого магазину іграшок.
Потрійне задоволення. І гроші, і грамота по службі, і на фронт не відправлять.
Нужен родіне в тилу.
показать весь комментарий
21.08.2025 22:10 Ответить
Стоїть він на трасі у ласти озутий, чи ласти не тягнуть, чи він ********,,,,
показать весь комментарий
21.08.2025 22:10 Ответить
Хоч ласти не склеїли - бо в одежі і далеко не Рембо - айтішники мабуть
показать весь комментарий
21.08.2025 21:54 Ответить
Ластоногі Сер!
показать весь комментарий
21.08.2025 21:54 Ответить
Орли! Граніца на замке! Враг не пройдет!
показать весь комментарий
21.08.2025 21:59 Ответить
Раптом стало цікаво, чим же саме займаються ці мужні прикордонники?
Чи вони боронять нас від кривавої молдавської навали, чи навпаки - захищають мирних молдаван від нас?
показать весь комментарий
21.08.2025 22:00 Ответить
Молдовани доплачують, пів ставки.
показать весь комментарий
21.08.2025 22:07 Ответить
Карацупи наоборот )))
показать весь комментарий
21.08.2025 22:02 Ответить
Два річкових іхтіандри з допомогою ТЦК легко перетворяться на бойових котиків у дніпровських плавнях під Херсоном.
показать весь комментарий
21.08.2025 22:09 Ответить
Точно. Два сзч вже готові.
показать весь комментарий
21.08.2025 22:11 Ответить
У бойовому підрозділі їм швидко ласти обламають. Стануть героями-штурмовиками.
показать весь комментарий
21.08.2025 22:18 Ответить
Тобі вже обламали ласти?
показать весь комментарий
21.08.2025 22:19 Ответить
Точно. Обламають. Скільки вже там, в сзч обламаних?
Допоки ти не підеш в заградотряд, не злізеш з ящика з тушонкою на складі - допоки толку не буде.
показать весь комментарий
21.08.2025 22:22 Ответить
Васятко, ;заградотряди;- фішка кацапів.
показать весь комментарий
21.08.2025 22:42 Ответить
Цей Васятко знатний тут адвокат ухилянтів.
показать весь комментарий
21.08.2025 22:49 Ответить
Класно стібатися з тих бідолах, коли самому не світить опинитись на фронті у жодному разі
показать весь комментарий
21.08.2025 22:15 Ответить
Та не сци. Там не так погано, як ти думаєш.
показать весь комментарий
21.08.2025 22:28 Ответить
Там то де? На нулі чи в тилу?
показать весь комментарий
21.08.2025 22:48 Ответить
Завдяки нашим захисникам-героям твою дружину і доньку уже більше 3,5 років не трахають буряти і чечени. Покинь погріб - захисти сім"ю і Україну.
показать весь комментарий
21.08.2025 22:33 Ответить
Мені оце цікаво, кому оця галіма пропаганда в совковому стилі потрібна?
Дід, це не працює! Наші буряти та чечени страшніші за чужих.
показать весь комментарий
21.08.2025 22:39 Ответить
Чекаєш кацапів?
показать весь комментарий
21.08.2025 22:40 Ответить
Чекаю коли такі тупі ідіоти як ти передохнуть, що довели країну до такого стану що люди опинились в тюрмі і намагаються всіма силами втікти на свободу.
Запам'ятай, людина народжується вільною і ніхто не в праві вирішувати за неї що їй робити чи примушувати до чогось.
показать весь комментарий
21.08.2025 22:45 Ответить
Розкажеш це кацапам, в той час коли вони твою матір, дружину та доньку трахатимуть, а ти з відрізаними яйцями та випущеними кишками лежатимеш і за всім цим спостерігатимеш, уйо...к.
показать весь комментарий
21.08.2025 22:50 Ответить
Ну ось. Явно бурят чи кадирівець до нас затесався. Пішло залякування та погрози з матюками.
показать весь комментарий
21.08.2025 22:54 Ответить
Кацапи будуть трахати тебе і таких як ти
показать весь комментарий
21.08.2025 22:58 Ответить
А ти як їм докажеш що не підтримував ЗСУ і завжди чекав ;асвабаждєнія;? Та навіть якщо з куратором із ФСБ і під реальними ім'ям-прізвищем переписувався, комусь із кацапів може просто сподобатися твій холодильник... Або ж ти сам не сподобаєшся.
показать весь комментарий
21.08.2025 23:01 Ответить
Ти за мій не переживай - переживай за свій, вони будуть з таких як ти тягнути і товкти чому полізло
показать весь комментарий
21.08.2025 23:05 Ответить
Куди ;полізло;? Воювати? А ти рідкісна кацапська гнида. Елітний ждун.
показать весь комментарий
21.08.2025 23:08 Ответить
Громадянин має не тільки права, але й обов"язки. Найголовніший з них - захищати Батьківщину, тобто своїх батьків, дружину і дітей. Чи це, на думку ухилянта, має робити хтось інший???
показать весь комментарий
21.08.2025 22:51 Ответить
Ну так я пропоную контрактну армію, перестати красти, всіх вояк з тилу перевести на фронт, в окопи, дрони орків збивати. Тих хлопців які в окопах - перевести в тил на відпочинок.
показать весь комментарий
21.08.2025 23:00 Ответить
Не бреши. Перечитай свої попередні висери. Типова підкацапська нікчема.
показать весь комментарий
21.08.2025 23:05 Ответить
Де там про те що нам не потрібна контрактна армія? Чи де про те щоб ловити рабів та замість себе відправляти на фронт?
А ось ти працюєш на орків. Протиставляєш народ проти ЗСУ. Підтримуєш насилля та знущання.
показать весь комментарий
21.08.2025 23:11 Ответить
Свої ще гірші за кацапа
показать весь комментарий
21.08.2025 22:46 Ответить
А як ти допомагаєш кацапам перемогти, сєпарня?
показать весь комментарий
21.08.2025 22:52 Ответить
Дивися, щоб тебе не трахали, бо ти вже засвітився
показать весь комментарий
21.08.2025 22:50 Ответить
На чий млин воду ллєш, підкацапчику???
показать весь комментарий
21.08.2025 22:52 Ответить
Миль дупу разом зі своїм колишнім, коли кацапи прийдуть в запитають в тебе
показать весь комментарий
21.08.2025 23:02 Ответить
Погрожуєш, сєпарня? Особисто приведеш кацапів до моєї квартири, як деякі до осель АТО-шників приводили?
показать весь комментарий
21.08.2025 22:53 Ответить
Та нафіг ти мені потрібен. Ти там дивись не програв час, щоби закопати форму і військовий білет, коли кацапи прийдуть тебе трахати
показать весь комментарий
21.08.2025 23:01 Ответить
Не хвилюйся, я парочку з собою ще легко заберу.
показать весь комментарий
21.08.2025 23:03 Ответить
Ну то забирай і йди на фіг
показать весь комментарий
21.08.2025 23:07 Ответить
Швидше ти підеш ;чємадан-вакзал-расія;.
показать весь комментарий
21.08.2025 23:10 Ответить
Чому Вася Быколог досі не забанений?
показать весь комментарий
21.08.2025 22:52 Ответить
За що? Я не матюкаюсь, за орків не агітую. Я проти внутрішніх орків. За справедливу мобілізацію.
показать весь комментарий
21.08.2025 22:56 Ответить
Васю, ти не за справедливу мобілізацію. Ти тут ЗАВЖДИ за кацапські наративи.
показать весь комментарий
21.08.2025 22:58 Ответить
Ця бикота - типовий кацапський троль.
показать весь комментарий
21.08.2025 23:02 Ответить
А що ти пропонуєш? І далі ловити тих хто не може відкупитись? Так ми війну не виграємо.
показать весь комментарий
21.08.2025 23:03 Ответить
 
 